Es läuft nicht so richtig für Österreich. Foto: APA/AP/Calabrese

Halifax – Die österreichischen Eishockey-Junioren haben bei der WM in Kanada das erste Relegationsspiel gegen Lettland nach starkem Beginn noch deutlich verloren. Die Mannschaft von Kirk Furey unterlag am Montag in Halifax 2:5 (2:1,0:1,0:3) und steht in der zweiten Partie der "Best of three" Serie am Mittwoch unter Siegzwang. Ein mögliches Entscheidungsmatch gegen den Abstieg würde am Donnerstag stattfinden.

Im Auftaktduell sorgten Salzburg-Stürmer Luca Auer (6.) und Kanada-Legionär Vinzenz Rohrer (18.) für Führungen zum 1:0 und 2:1. Letztlich ging man wegen vier Gegentreffern in Serie (38., 49., 52./PP, 59./EN) aber als klarer Verlierer vom Eis. In der Gruppenphase hatten die Österreicher drei empfindliche Niederlagen gegen die Topnationen Schweden, Tschechien und Kanada sowie ein 2:4 gegen Deutschland kassiert. Die Letten waren in der zweiten Vorrunden-Gruppe ebenfalls Letzte geworden. (APA; 2.1.2022)