Neben Wahlplakaten setzt die ÖVP Niederösterreich im Landtagswahlkampf auch auf wahlwerbende Autos.

Foto: APA / Helmut Fohringer

"Rekordinflation, Tausende können sich das Heizen nicht leisten, aber die VPNÖ schafft sich einen kompletten Fuhrpark zur Selbstbeweihräucherung im Wahlkampf an", schreibt der niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl auf Twitter – und fragt: "Wie wenig Gespür kann man haben?"

Stein des Anstoßes: Ein Foto von dutzenden in Blau-Gelb gehaltenen und mit dem Logo der ÖVP beklebten Autos auf einem Parkplatz – offensichtlich abgestellt für den Einsatz im Vorfeld der am 29. Jänner stattfindenden Landtagswahl in Niederösterreich. "Woher habt ihr das Geld?", will Schnabl vom politischen Konkurrenten wissen.

"Oft nur mit dem Auto von A nach B"

Der kontert gegenüber der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe), man habe die Autos nur für die Dauer des Wahlkampfs gemietet. "Die Aussagen der SPÖ zeugen nicht von großer Wirtschaftskompetenz, wenn sie ernsthaft glaubt, dass wir die Autos gekauft haben", wird ein ÖVP-Niederösterreich-Vertreter zitiert. Zudem wird darauf verwiesen, dass knapp die Hälfte der Autos elektrisch sei.

Den im Raum stehenden Kosten von einer Million Euro wird unterdessen widersprochen. Tatsächlich handle es sich nur um einen Bruchteil davon. Man habe "nicht ganz 40 Autos" gemietet, heißt es. Der Mietpreis für ein einzelnes Auto betrage in etwa gleich viel wie der für ein mobiles Großflächenplakat.

Nach dem Wahltag werden die Autos laut ÖVP-Angaben wieder zurückgegeben. Begründet wird die Anmietung der Flotte damit, dass man in Niederösterreich "oft nur mit dem Auto von A nach B" komme. Man wolle mit der Aktion so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich erreichen. (tschi, 3.1.2023)