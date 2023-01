Der Arbeitsalltag für die Mitarbeiter im Lager ist fordernd. Stündliche Aufwärmpausen und mehrere Kleidungsschichten halten die eisigen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius etwas ab – zur Gewohnheit wird die Kälte aber nie. Foto: Christian Fischer

Die silberne, sichtlich schwere Schiebetür setzt sich per Zug an einem rötlichen Seil, das von der Decke hängt, schwerfällig in Bewegung. Mit jedem Zentimeter strömt einem eisige Kälte entgegen, die ersten Atemzüge lassen sofort die kleinen Härchen in der Nase erstarren. Hinter der Tür verbirgt sich eine Temperatur von minus 27,5 Grad Celsius.

Mehrere Regale ragen bis zur zwölf Meter hohen Decke, befüllt mit großen, mehrfach folierten Kartons und Säcken. In ihnen befinden sich Tiefkühllebensmittel, in anderen Kühlhallen aber auch Blutplasma aus der Pharmaindustrie. Über 15.000 Palettenstellplätze stehen in dem Kühlgroßlager in Wien-Brigittenau zur Verfügung – so viel Kälte zu generieren kostet freilich einiges an Energie.

"Die steigenden Energiekosten treffen uns natürlich auch", sagt Roland Spitzhirn. Seit vier Jahren ist er nun Geschäftsführer der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien; eine schwierige Zeit, angesichts von Pandemie, Inflationssorgen, Energiekrise und Blackout-Gefahr.

Geschäftsführer Roland Spitzhirn führt durch die Räume der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien. Foto: Christian Fischer

Verzehnfachung der Energiekosten

"Hätten wir nicht vor zwei Jahren in die Photovoltaik investiert, wäre der Energiebedarf noch größer, den wir mit zugekaufter Energie decken müssten", erzählt Spitzhirn in seinem wohlig warmen Büro. Der Raum wirkt altmodisch, an den Wänden hängen aneinandergereiht in historischer Abfolge Bilder der Genossenschaft: Von der Gründung 1898, als das Hauptgeschäft noch in der Produktion von Eisstangen und Eisblöcken lag, bis hin zur modernen Anlage, die nun hauptsächlich der Einlagerung von Tiefkühlprodukten dient.

Entsprechend hoch ist der Energiebedarf, ein Teil davon wird von den auf den Dächern der Anlage installierten Solarpaneelen gedeckt. 450 Millionen Wattstunden produziert die Anlage jährlich. "Damit können wir 15 bis 17 Prozent des jährlichen Strombedarfs decken."

Trotzdem rechnet er mit einer Erhöhung der Energiekosten in Höhe des Zehnfachen im Vergleich zu 2021. Das sei allerdings stemmbar: "Der Hauptteil wird als Energiezuschlag an die Kunden weitergegeben." Insgesamt betrifft das rund 120 Kunden, von Groß- und Einzelhändlern der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis hin zu Kleinhändlern aus den umliegenden Bezirken.

Eingehüllte Gesichter im Lager

"Der Ablauf ist ganz klar aufgeteilt", erklärt Spitzhirn auf dem Weg zur Kühlhalle. Auf dem großen Parkplatz der Anlage docken Lkws der Kundschaft an. Dort werden sie entladen, die Lagerdauer unterscheidet sich stark. "Manche lagern nur wenige Tage, andere holen die Waren erst nach Monaten ab."

Die elektrisch betriebenen Gabelstapler sind speziell für die Arbeit bei Minusgraden hergestellt. Foto: Christian Fischer

Einlagerung und Abholung werden zumeist von den Lagermitarbeitern durchgeführt – so auch an diesem Tag. Die Mitarbeiter auf den strombetriebenen Gabelstaplern sind in mehrere Schichten Kleidung eingehüllt. Nur die Augen blicken heraus, gekonnt manövrieren die jungen Männer die Stapler durch die engen Gänge.

Während einer der Fahrer im Hochregalstapler große Paletten mit TK-Lebensmitteln aus dem obersten Regal hievt, greift der andere jene Paletten auf, die bereits am Boden für die Abholung bereitstehen. Im Rückwärtsgang geht es einige Meter Richtung Ausgang, mit einer geschickten Drehung fährt er aus der Halle und Richtung Lkw eines Kunden. Nicht immer machen das die Lagermitarbeiter selbst.

Einige der Räume, sogenannte Kommissionierungsräume, sind bereits so gestaltet, dass die Kunden ihre Produkte auch selbst abholen können. Sie sind weniger stark heruntergekühlt, die eingelagerten Produkte bereits in Griffweite. Dutzende Kartons mit Tiefkühlpizzen, Gemüse und Eislutschern sind übereinandergestapelt, einige Meter weiter sind 20 Kilogramm schwere Säcke mit gewürfelten Zwiebeln aufgetürmt. "Manchmal wird die ganze Ladung abgeholt, oft aber auch einzelne Paletten oder nur einzelne Kartons", beschreibt Spitzhirn die unterschiedlichen Strategien der Kunden.

Stündliche Aufwärmpausen

Die Lagermitarbeiter müssen trotzdem täglich in die Kühlhallen, in denen Temperaturen um die minus 20 Grad Celsius herrschen. "Die ersten Tage waren kalt und gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit klappt es besser", erzählt ein junger Mitarbeiter, der sich als Johann Rauch vorstellt. Seit acht Monaten ist er nun dabei, mittlerweile ist er stellvertretender Waagmeister. "Wenn man viel anhat und die Pausen nutzt, hält man die Kälte besser aus."

45 Minuten verbringen die dick eingekleideten Lagermitarbeiter meist in der Kühlhalle, danach gibt es jeweils eine 15-minütige Aufwärmpause. "Gewöhnen tut man sich an die Kälte aber nie. Kalt ist einfach kalt", pflichtet Robert Bartl bei. Der Waagmeister arbeitet seit vielen Jahren in der Kälte, gemeinsam mit seinen Kollegen ist er für die Be- und Entladung der Lkws zuständig. Die männliche Form ist dabei fast wörtlich zu verstehen, nur eine Frau arbeitet im Lager.

Waagmeister Robert Bartl (rechts) und sein junger Stellvertreter Johann Rauch (links) verbringen ihren Arbeitsalltag in der Kälte. Vor allem die ersten Wochen in der neuen Arbeitsumgebung gelten als kräftezehrend. Foto: Christian Fischer

Karin Traxler ist seit über 26 Jahren im Unternehmen, das männerdominierte Klima macht ihr aber nichts aus. "Mir sind fünf Männer lieber als fünf Frauen", sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Der täglichen Arbeit in der Kälte kann sie auch Gutes abgewinnen: "Das Immunsystem baut sich ganz anders auf."

Eine Kältezulage gibt es trotzdem, das Gehalt sei ansehnlich. Probleme bei der Suche nach neuen Mitarbeitern gäbe es nicht, sagt Geschäftsführer Spitzhirn. "Den Fachkräftemangel spüren wir nur im technischen Bereich." Stellen im Lager würden hingegen erfolgreich in Kooperation mit Leasing-Firmen besetzt. "Viele können Stapler fahren, manche halten aber die Kälte nicht aus." Vereinbart ist daher eine Probezeit, etwa drei von zehn Kandidaten müssen ob der eisigen Temperaturen passen.

Notfallplan für Blackout

Größere Sorgen für das energieintensive Unternehmen bereitet die Blackout-Gefahr. Entsprechend detailliert fällt der Notfallplan aus: "Wenn der Strom weg ist, trennen wir unseren Teil vom Netz, damit durch Netzschwankungen nichts kaputtgeht." Anschließend gäbe es einen genauen Plan, wann was wieder hochgefahren wird, angeleitet durch ein Notfallteam, bestehend aus dem Betriebsleiter und dem Technikteam.

Das Ziel ist klar: "Wir müssen die Kälte mit möglichst wenig Energieaufwand erhalten." Zu- und Ablieferungen werden ausgesetzt, die schweren Schiebetüren bleiben – so gut es geht – geschlossen. Die Kälte geht so nur langsam verloren, etwa drei viertel bis eineinhalb Grad steigt die Temperatur täglich an, zudem wird ein Notstromaggregat zugeschaltet. "Bei Normalbetrieb können wir drei Tage überbrücken, bei geringerem Bedarf eine gute Woche."

Abseits des Hauptgeschäftes bedient das genossenschaftlich organisierte Unternehmen auch andere Bedürfnisse. Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zentrale Herstellung von Eisblöcken und Eisstangen ist mittlerweile eine Randerscheinung, genutzt werden sie zerkleinert als Crushed Ice zur Kühlung von Getränken, zeitweise werden auch bis zu einen Kubikmeter große Eisblöcke an Künstler oder Theaterproduktionen verkauft.

Ursprünglich schlossen sich Gewerbetreibende in Wien zusammen, um Kunst- und Natureis zu besseren Konditionen zu bekommen. Verwendet wurden die Eisblöcke etwa zur Kühlung von Lebensmitteln, als es noch keine Kühlschränke gab. 124 Jahre später ist die Eisherstellung nur noch ein kleines Nebengeschäft. Foto: Christian Fischer

Tiefkühl-Lagerfläche ein rares Gut



Zudem gibt es auch Trockenlager, für die Haupteinnahmen sorgen aber seit einigen Jahrzehnten die Tiefkühllager. "Tiefkühllagerfläche ist in Wien ein rares Gut", weiß Spitzhirn um die Marktmacht der Genossenschaft. Dem konnte auch die Pandemie nichts anhaben.

Das Ziel ist eine Auslastung von rund 85 Prozent, der Rest ist für saisonale Schwankungen und variierende Umschlagsrhythmen der Kunden vorgesehen – das ging auch während der Pandemie weitestgehend gut.

"Einige wenige Kunden haben aber um Unterstützung angefragt, weil ihnen das Geschäft weggebrochen ist", erzählt Spitzhirn. Die Organisation als Genossenschaft biete in dem Zusammenhang viele Vorteile, die Absprache mit der Kundschaft sei eng. "Das hilft uns, die ungenutzte Fläche gering zu halten – aber auch den Kunden, denen wir individuellere Angebote machen können", resümiert Spitzhirn. (Nicolas Dworak, 4.1.2023)