Seit Anfang Dezember ist der Gaspreis im europäischen Großhandel deutlich gesunken. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Wien – Die zuletzt deutlich gesunkenen Großhandelspreise für Gas werden erst in einigen Monaten bei den Endkundinnen und -kunden ankommen. Das sagte E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Was die Kunden jetzt für ihr Gas zahlen, "das sind Preise, die sich auf Grund einer Beschaffung durch die Energieunternehmen ergeben, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat", so Urbantschitsch. Eine baldige Erleichterung könnte es aber für Neukunden geben.

Der E-Control-Chef rechnet damit, dass die Energieunternehmen auf Grund der gefallenen Großhandelspreise ihre Angebote neukalkulieren. "Ich denke, dass in den nächsten Wochen doch einige Unternehmen mit neuen Angeboten kommen, die günstiger sind, als die augenblicklichen Neukundenangebote", sagt Urbantschitsch.

Seit Anfang Dezember ist der Gaspreis im europäischen Großhandel deutlich gesunken. Der wesentliche Grund für den Preisrückgang sind die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen, die den Verbrauch dämpfen. (APA, 3.1.2023)