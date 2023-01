Servus TV und ORF teilen sich auch 2023 wieder die Formel-1-Übertragungen. Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Wien – Bereits zum dritten Mal teilen sich heuer der ORF und Servus TV die Übertragung der Formel-1-Saison im heimischen Fernsehen auf. Lizenznehmer Servus TV zeigt etwa den Auftakt in Sakhir (Bahrain) am 5. März, während das Finale in Abu Dhabi am 26. November vom ORF übertragen wird. Den GP von Österreich in Spielberg (2. Juli) zeigen erneut beide Sender.

Für den ORF sind Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in gewohnter Manier als Kommentatoren im Einsatz. Sie sind im Rahmen des "Formel 1 Motorhome" gemeinsam mit Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper, Robert Lechner und Maximilian Günther auch an für den ORF übertragungsfreien Rennwochenenden zu sehen. Servus TV setzt abermals auf ein Team rund um Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

Der Formel-1-WM-Fahrplan 2023 im Detail:

05.03. GP von Bahrain/Sakhir – live Servus TV

19.03. GP von Saudi-Arabien/Dschidda – live ORF

02.04. GP von Australien/Melbourne – live Servus TV

30.04. GP von Aserbaidschan/Baku – live ORF

07.05. GP von Miami – live ORF

21.05. GP von Emilia Romagna/Imola – live Servus TV

28.05. GP von Monaco – live Servus TV

04.06. GP von Spanien/Barcelona – live ORF

18.06. GP von Kanada/Montreal – live Servus TV

02.07. GP von Österreich/Spielberg – live Servus TV und ORF

09.07. GP von Großbritannien/Silverstone – live ORF

23.07. GP von Ungarn/Budapest – live ORF

30.07. GP von Belgien/Spa-Francorchamps – live Servus TV

27.08. GP von Niederlande/Zandvoort – live Servus TV

03.09. GP der Italien/Monza – live ORF

17.09. GP von Singapur – live Servus TV

24.09. GP von Japan/Suzuka – live ORF

08.10. GP von Katar/Doha – live ORF

22.10. GP der USA/Austin – live Servus TV

29.10. GP von Mexiko/Mexiko-Stadt – live ORF

05.11. GP von Brasilien/Sao Paulo – live Servus TV

18.11. GP von Las Vegas – live Servus TV

26.11. GP von Abu Dhabi – live ORF

(APA, 3.1.2023)