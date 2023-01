Nun ist es so weit: Das Bestellerprinzip bei Maklerprovisionen soll bis Februar durch den Nationalrat geschickt werden und am 1. Juli in Kraft treten. Für Mieterinnen und Mieter soll es demnach im Regelfall keine Provision mehr zu zahlen geben. Die Auswirkungen auf Mietende, Vermietende, Maklerinnen, Makler und den Wohnungsmarkt werden sich zeigen, vermutet wird aber, dass es zu einer Entlastung der Mietenden kommen wird, wenn auch eine Einpreisung in die Miete teilweise möglich sein wird. Vermietende werden zunächst wohl auf Makler verzichten.

Es ist derzeit ohnehin nicht einfach, wenn man auf Wohnungssuche ist. Befristete Mietverträge, die hohe Inflation und die allgemein spürbare Teuerung lassen einige Menschen bei der Wohnungssuche und beim Umzug zögern. Nun könnte aufgrund der Änderung des Maklergesetzes die Suche nach einer neuen Bleibe bei vielen Menschen auf Juli verschoben werden, wenn man sich dann zumindest die Maklerprovision sparen möchte. Die Frage ist dabei auch, für welche Leistungen schlussendlich bezahlt werden soll. So schreibt "t_e_l_e_", dass er als Wohnungssuchender zwar prinzipiell nichts gegen eine Gebühr hätte, doch unter anderen Voraussetzungen.

