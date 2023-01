Die Numi 2.0 ist eine smarte Toilette um 11.500 Dollar.

Darauf hat die Welt gewartet: "Alexa, spülen bitte" ist ein Sprachbefehl, den man in Zukunft wohl häufiger in Luxus-Badezimmern hören wird, zumindest wenn es nach dem Hersteller Kohler geht. Die Numi 2.0 genannte Toilette der US-Firma soll so etwas wie der Porzellan gewordene Traum eines jeden Techies sein.

Dabei wurde die Numi 2.0 schon bei der CES 2019 vorgestellt, war damals aber noch im Prototypstadium. Jetzt ist die smarte Schüssel – eher eine kantige Box – bereit für den Massenmarkt und kann um 11.500 US-Dollar erworben werden. Um den steilen Preis bekommt man zielgruppentypisch nicht nur eine Menge LED-Lichter, sondern auch vollen Support durch Amazons Sprachassistentin Alexa.

Die Steuereinheit der Numi 2.0. Foto: Kohler

Der Rest der Ausstattung erinnert stark an die seit einigen Jahren vor allem in Japan verbreitete Konkurrenz. So verfügt die Toilette dank einer ausfahrbare Düse über eine Bidet-Funktion und kann Vorder- wie Hinterteil waschen. UV-Lichter sollen die Bildung von Keimen verhindern, und natürlich kann man die Temperatur sowie den Druck des Wasserstrahls des Bidets nach eigenen Vorlieben einstellen.

Steuerung per Smartphone App

Die Klomuschel selbst wird während des Geschäfts mit einem feuchten Nebel besprüht, damit eventuelle Rückstände nicht haften bleiben. Die Spülung erfolgt automatisch, und nach der Defäkation wird Raumspray freigesetzt. Damit es nicht an Komfort mangelt, ist die Klobrille natürlich beheizt und trocknet die vom Bidet nass gewordenen Körperteile per Fön. Außerdem verfügt die Numi 2.0 über eine Backup-Spülung für Notfälle, falls Alexa mal wieder den Sprachbefehl nicht verstanden hat.

Der Hightech-Donnerbalken schließt und öffnet den Klodeckel darüber hinaus vollautomatisch. Diese Funktionen werden über eine Fernbedienung gesteuert, oder man benutzt die App Kohler Konnect für Android oder iOS. Auch auf einen länger dauernden Stromausfall ist die Numi 2.0 vorbereitet. Der sogenannte Emergency-Spül-Support macht bis zu 100 Spülvorgänge möglich, selbst wenn die Energieversorgung unterbrochen ist. Die exakten Spezifikationen kann man hier nachlesen.

Die smarte Hightech-Toilette kostet laut Listenpreis 11.500 US-Dollar, ist aktuell im Onlineshop des Herstellers aber für 8.625 Dollar zu haben. Um 699 Dollar kann man noch bis zu drei virtuelle Beratungsgespräche, ein Rendering des eigenen Badezimmers sowie eine Einkaufsberatung dazubuchen.

Auf Wunsch kann man sogar die Form des Wasserstrahls aus dem Bidet einstellen. Foto: Kohler

Betrieb mit österreichischen Wurzeln

Der Firmengründer John Michael Kohler stammte aus Österreich, er wurde 1844 in Schnepfau in Vorarlberg geboren. Er wanderte nach Wisconsin aus und gründete die auf Installateurbedarf spezialisierte Kohler Company. Seine Nachfahren erweiterten das Unternehmen und ließen ein Dorf rund um das Werk errichten. Dieses existiert bis heute, die Ortschaft Kohler hatte Stand 2020 2.195 Einwohner. (red, 3.1.2023)