Das Feuer in der Wohnhausanlage am Rennbahnweg könnte laut Polizei durch Unachtsamkeit entstanden sein

Laut Polizeisprecher brach der Brand in der Nacht auf Dienstag, gegen 23.30 Uhr, in einem Müllraum aus (Symbolbild).

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Wieder hat es in einer Wohnhausanlage am Wiener Rennbahnweg gebrannt. Die Polizei rechnet dieses Feuer aber nicht jener Serie zu, die seit Tagen den Bewohnerinnen und Bewohnern des riesigen Gemeindebau-Komplexes Sorgen bereitet. "In diesem Fall ist es durchaus denkbar, dass der Brand durch Unachtsamkeit und nicht durch Brandstiftung entstanden sein könnte", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage.

Der Brand brach in der Nacht auf Dienstag gegen 23.30 Uhr in einem Müllraum aus. "Laut derzeitigen Ermittlungen gibt es keinen Zusammenhang mit den mutmaßlichen Brandstiftungen der letzten Tage", so der Sprecher.

Bisher keine Verletzten

Zuvor dürfte ein Brandstifter oder eine Brandstifterin bereits neun Feuer in der Anlage in der Donaustadt gelegt haben. In der Nacht auf Montag waren die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr ausgerückt, die Flammen im Keller waren rasch gelöscht. Es war bereits die vierte Nacht, in der Feuer gelegt wurden, zuletzt hatte es in der Nacht auf vergangenen Freitag einen Kellerbrand gegeben. Verletzt wurde bei der Serie bisher niemand.

In der Nacht auf Dienstag rückte Feuerwehr nun erneut aus. Auch die Berufsrettung Wien wurde vorsorglich alarmiert, musste aber auch diesmal keine Verletzten versorgen. (APA, 3.1.2023)