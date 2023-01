Fouling auf einer alten Schiffsschraube. IMAGO/YAY Images

Eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff im Südpazifik rund um den Jahreswechsel verläuft für zahlende Touristinnen und Touristen im Normalfall etwas interessanter. Für die rund 800 Passagiere der Viking Orion, die am Stefanitag in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington in See gestochen war, gab es zunächst einmal nur eine Woche Quarantäne: Je zwei Häfen in Neuseeland und Australien verweigerten die Hafenbehörden ein Anlegen des Schiffs.

Das lag nicht daran, dass eine ansteckende Krankheit an Bord ausgebrochen wäre. Am Rumpf des Schiffs hatte sich sogenanntes Fouling gebildet. Erst nach der Reinigung durch Taucher auf offenem Meer konnte die Viking Orion am Montag in Melbourne anlegen, wie der STANDARD berichtete, am Mittwoch unserer Zeit wird der Luxusliner in Sydney erwartet.

Was aber waren die biologischen und ökologischen Hintergründe dieses unfreiwilligen Aufenthalts auf hoher See? Und was ist überhaupt (Bio-)Fouling?

Antwort: Im Zusammenhang mit Schiffen ist damit der Bewuchs vor allem des Schiffsrumpfs mit verschiedenen Lebewesen gemeint. Am Beginn der Besiedelung stehen Bakterien, darauf folgen einzellige Algen, Tiere und Pilze. Durch die von diesem sogenannten Mikrofouling ausgeschiedenen Stoffe entsteht ein schleimartiger Biofilm, und der wieder ist Grundlage für das Anheften von Larven und Sporen größerer Organismen wie Seepocken, die es zuletzt dank einer ehemaligen Wirtschaftsministerin zu einiger Bekanntheit gebracht haben. Zu diesem Makrofouling gehören weitere Krebstiere, krustenbildende Moostierchen, Mollusken und röhrenbildenden Würmer, die sich mit einer Art Superkleber anheften können.

Frage: Welche Schäden können dadurch für die Schiffe entstehen?

Antwort: Christine Aschbacher lag zumindest teilweise richtig mit ihrem Diktum, wonach eine Folge von Seepocken an der Seite eines Bootes sei: "Sie verlangsamen uns." Zumindest Seepocken und andere anhaftende Tiere können den Strömungswiderstand der Schiffe stark erhöhen, was wiederum die Treibstoffkosten um bis zu 30 Prozent in die Höhe treibt. Auch der Rumpf der Schiffe kann durch Makrofouling beschädigt werden. Schätzungen gehen von mindestens 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus.

Teile eines angeschwemmten Schiffsmotors, der bereits von dichtem Makrofouling überwuchert ist.

Frage: Was war das besondere Problem der Viking Orion, das zu der außergewöhnlichen Sanktion führte?

Antwort: Das war wohl in erster Linie ein Versäumnis des Schiffsbetreibers, sich auf die neuen Regeln für den Umgang mit Fouling an Schiffen in Australien einzustellen. Das Land hatte schon bisher strikte Biosicherheitsregeln, um seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Diese Regulatorien wurden aber Mitte 2022 noch einmal verschärft – und das wurde dem Kreuzfahrtschiff und seinen Passagieren vermutlich zum Verhängnis.

Frage: Warum hat Australien besonders strenge Regeln erlassen?

Antwort: Vor allem aus Angst davor, weitere invasive Arten in die Gewässer rund um Australien einzuschleppen. Wie nicht weiter verwunderlich, haben sich auch schon in Australiens Meeren etliche Neobiota ausgebreitet wie etwa die Amerikanische Pantoffelschnecke oder die Westatlantische Miesmuschel. Grundsätzlich stellen diese Neobiota – egal, ob Pflanzen oder Tiere – eine Bedrohung für die Biodiversität der Küstenmeere rund um Australien dar, die etliche nur hier vorkommende Arten beherbergen. Solche Bioinvasoren können aber auch unmittelbaren wirtschaftlichen Schaden an Aquakulturen oder an unterseeischer Infrastruktur – etwa an Kabeln, aber auch den Fundamenten von Offshore-Bauwerken – anrichten.

Frage: Lassen sich diese Schäden beziehungsweise die Effekte der vorbeugenden Maßnahmen beziffern?

Antwort: Diese sind nicht unbedeutend. Eine Studie von Anfang 2022 schätzte, dass sich global eine Billion Euro Schäden durch Vorsorgemaßnahmen gegen Neobiota vermeiden lassen. Aktuell sind es "nur" 2,5 Milliarden Euro, die präventiv aufgewendet werden. In Australien wurden wohl auch wegen solcher Studien die vorbeugenden Maßnahmen verschärft. An Land hat man etwa mit der andauernden Kaninchenplage bittere Erfahrungen gemacht. Wie Forschende kürzlich herausfanden, ging dieses hoppelnde Öko-Desaster, das heute geschätzte 200 Millionen Tiere umfasst, auf nur 24 Tiere zurück, die am 25. Dezember 1859 – ausgerechnet im Hafen von Melbourne – ankamen. (tasch, 3.1.2023)