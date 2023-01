Die neue Version basiert bereits auf Android 13, der große Versionssprung kommt damit erheblich schneller als in früheren Jahren

Lineage OS – hier noch in einer etwas älteren Version zu sehen. Foto: Proschofsky / STANDARD

Unverhofft kommt in der Softwarebranche zwar nicht gar so oft, wie es das Sprichwort vermuten lassen würde. Bei Lineage OS hat man nun aber tatsächlich eine echte Überraschung parat. Mehrere Monate vor dem erwarteten Termin hat das Projekt nun eine neue Generation seiner freien Android-Variante veröffentlicht.



Android 13

Lineage OS 20 setzt auf das aktuelle Android 13, und hier bereits auf das aktuelle Code-Update aus dem Dezember. Oder, wie es Android-Entwickler Google nicht gar so schlank nennt: Android 13 Quarterly Platform Release 1 (QPR1). Im Vergleich zu älteren Lineage-OS-Versionen entstehen schon daraus also eine ganze Reihe von Änderungen.

Dazu gehören etwa Feinschliff am mit Android 12 eingeführten "Material You"-Design sowie strukturelle Verbesserungen an der Softwarebasis, darunter die Möglichkeit, für jede App separat die Sprache zu wählen. Zudem müssen Apps nun explizit die Zustimmung der User einholen, wollen sie Benachrichtigungen anzeigen, und der Zugriff auf Musik sowie Fotos/Videos wird jetzt über separate Berechtigungen abgewickelt. (Viele) weitere Details zu Android 13 finden sich in unserem großen Test zur aktuellen Version von Googles Betriebssystem.

Bessere Fotos mit neuer Kamera-App

Doch es gibt auch spezifisch für Lineage OS jede Menge Änderungen. Dazu gehört die neue Kamera-App, die durch die Verwendung der CameraX-Schnittstellen nun Zugriff auf mehr Funktionen der Hardware hat und so schlussendlich bessere Aufnahmen verspricht – ein typischer Problembereich bei Community-Android-Varianten. Die Oberfläche der App orientiert sich dabei recht augenscheinlich an der Kamera, die Google für Pixel-Smartphones verwendet.

Die neue Kamera-App von Lineage OS 20. Foto: LineageOS

Parallel dazu wurden viele der mitgelieferten Apps verbessert, das betrifft den Webbrowser Jelly ebenso wie die Galerie-App. In neuen Versionen gibt es zudem die extern entwickelten Apps Etar (Kalender) und Seedvault (Backups).

Zeitablauf

Die Überraschung über die aktuelle Release erklärt sich mit einem Blick auf die Vorgängerversion. Lineage OS 19 auf Basis von Android 12 wurde nämlich erst Ende April 2022 veröffentlicht. Relativ gesehen ging es dieses Jahr also einige Monate schneller.

Die Entwickler erklären das nicht zuletzt damit, dass Android 13 im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich weniger tiefgreifende Änderungen vornimmt, zudem habe man natürlich die eigenen Prozesse optimiert. Das verspricht übrigens auch in Zukunft schnellere Updates, so sollen künftig aktuelle Sicherheitsaktualisierungen schneller übernommen werden.

Download

Lineage OS 20 steht derzeit für 51 unterschiedliche Smartphones zur Verfügung. Darunter fallen etwa das Fairphone 4 oder auch Googles Pixel 4 und 5 – alles Geräte, bei denen das Aufspielen von Community-Firmware besonders leicht ist. Aber auch viele Smartphones von OnePlus, Xiaomi oder Motorola werden unterstützt. Eine vollständige Liste findet sich in der offiziellen Ankündigung der neuen Version. (Andreas Proschofsky, 3.1.2023)