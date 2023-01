Das Feuer ist im Eintrittsbereich der Moschee in Wien-Ottakring ausgebrochen. Derzeit wird laut Polizei in alle Richtungen ermittelt

Nach eigenen Angaben ist die Wiener Polizei am 1. Jänner gegen 0.30 Uhr zur Brandstelle ausgerückt. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo/ DER STANDARD

Wien – Bei einer Moschee in Wien-Ottakring ist in der Silvesternacht vor dem Eingangsbereich ein Brand ausgebrochen. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Österreich" bestätigte die Polizei auf Anfrage. "Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien führt die Ermittlungen, sie sind in vollem Gange. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde", hieß es. Laut "Kurier" handelt es sich um die UIKZ-Fatih-Moschee. Verletzte gibt es Polizeiangaben zufolge nicht.

"Leider beginnt das Jahr mit einer traurigen Nachricht. Unsere Moschee in Wien-Ottakring wurde Opfer eines Vandalismusaktes. Ursachen und Hintergründe sind noch unbekannt. Polizei und Behörden bereits verständigt. Wir erwarten uns Aufklärung des Vorfalles", schrieb der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, auf Twitter.

Die Wiener Polizei bestätigte einen Einsatz am 1. Jänner gegen 0.30 Uhr. Das Feuer loderte demnach vor dem Eingangsbereich der Moschee. (APA, red, 3.1.2023)