Im Gegensatz zur russischen Millionenstadt ist Moscow im US-Bundesstaat Idaho, 400 Kilometer östlich der Westküstenmetropole Seattle direkt an der Grenze zum Bundesstaat Washington gelegen, ein idyllisches Städtchen. 25.000 Menschen leben in dem Ort, der überwiegend von der Landwirtschaft lebt. Die Kriminalitätsrate: vernachlässigbar – bis zum 13. November des Vorjahrs: Da wurden in einer Studentenwohnung vier Menschen im Schlaf erstochen.

Festnahme in Pennsylvania am vergangenen Freitag. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Wochenlang schien die Polizei im Dunkeln zu tappen – jedenfalls gab sie der Öffentlichkeit nur sehr wenige Informationen preis und erntete dafür teils massive Kritik; die Ermittler seien träge oder überfordert.

Möglicherweise aber war das aber alles polizeiliches Kalkül: Denn am vergangenen Freitag, dem 30. Dezember, klickten die Handschellen. Aber nicht in Moscow, sondern geradezu am entgegengesetzten Ende der USA, in Effort, Pennsylvania, zwei Autostunden westlich von New York.

28-jähriger Student

Der für Polizei und Staatsanwaltschaft dringend tatverdächtige Bryan Kohberger ist nach Angaben von US-Medien ein 28-jähriger Doktorand der Kriminologie an der Washington State University. Diese ist in Pullman, Washington, beheimatet und liegt nur zehn Autominuten vom Tatort in Moscow entfernt.

Kohberger werden vorsätzliche Tötung von vier Menschen sowie Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Sowohl seine Familie als auch sein Verteidiger betonten, dass für den Mann bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Am Dienstag sollte der Festgenommene erstmals in Pennsylvania vor Gericht erscheinen, es gehe um die Formalitäten der Überstellung nach Idaho.

Die Familie wandte sich – nach der Festnahme am Freitag – erstmals am Montag an die Medien: Man trauere mit den Angehörigen der Mordopfer und werde in der Hoffnung auf rasche Aufklärung der Taten mit den Behörden kooperieren. "Lassen wir die Behörden arbeiten, als Familie lieben und unterstützen wir unseren Sohn und Bruder", ließ die Familie verlauten. "In erster Linie sorgen wir uns sehr um die vier Familien, die ihre wertvollen Kinder verloren haben. Es gibt keine Worte, die unsere Traurigkeit angemessen ausdrücken können, und wir beten jeden Tag für sie."

Keine Tatwaffe ...

Wochenlang hatte es massive Kritik an der örtlichen Polizei gegeben, weil sie im Fall der vier mittels Messerstichen im Schlaf ermordeten Menschen – drei Frauen und ein Mann im Alter von 20 bis 21 Jahren – nicht weiterzukommen schien. Tatsächlich dürfte sich das Ermittlerteam aber relativ früh auf Kohberger konzentriert haben, dessen Pkw in der Mordnacht unweit des Tatorts gesichtet worden sei.

Erschwerend für die Ermittlungen war jedenfalls der Umstand, dass man am Tatort keine Einbruchsspuren fand. Außerdem wurde keine Tatwaffe – höchstwahrscheinlich ein langes Messer – gefunden. Auch ob der Täter allein handelte oder Komplizen hatte, bleibt bis dato von der Polizei unbeantwortet.

... aber mehrere Spuren

Allerdings dürften DNA-Spuren auf Kohberger hinweisen. Dieses Element führte dann laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Kombination mit der Sichtung des Autos des mutmaßlichen Täters zur fraglichen Zeit in der Nähe des Tatorts zur Festnahme in einem anderen US-Bundesstaat. Laut US-Medienberichten war Kohberger vor den Weihnachtsfeiertagen die rund 4.000 Kilometer weite Strecke zu seinen Eltern mit dem Auto gefahren.

"Diese Morde haben unsere Gemeinschaft erschüttert, und keine Verhaftung wird diese jungen Studenten jemals zurückbringen", sagte Moscows Polizeichef James Fry bei einer Pressekonferenz. "Wir glauben jedoch, dass im Rahmen des Strafverfahrens Gerechtigkeit gefunden werden wird." (red, 3.1.2023)