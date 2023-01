Der Handelsverband vermutet eine verspätete Anpassung an neue rechtliche Verpflichtungen

Die Lieferung nach Österreich ist offenbar nicht mehr möglich. Foto: Reuters / Evgenia Novozhenina

Der chinesische Online-Marktplatz Ali Express liefert laut einem Medienbericht seit Jahresanfang nicht mehr nach Österreich. Wie futurezone.at schreibt, könne Österreich auf dem E-Handelsplatz nicht mehr als Lieferziel angegeben werden. Das Medium beruft sich dabei auch auf Beschwerden in mehreren Internetforen. Unklar sei, warum es zu dem Lieferstopp gekommen sei: Anfragen beim Ali-Express-Kundenservice hätten teils unterschiedliche Erklärungen gebracht.

Diese reichten von "Logistikgründen" bis zu einer "gesetzlichen Anpassung". Hier führt die "Futurezone" eine seit 1. Jänner geltende Änderung der Verpackungsordnung ins Feld. Demnach müssen ausländische Versandhändler, die keinen Sitz oder keine Niederlassung in Österreich haben, einen Bevollmächtigten bestellen, um an Endkundinnen und -kunden hier im Land liefern zu dürfen. Dieser Bevollmächtigte übernimmt die rechtlichen Pflichten rund um die Verpackung.

Neue Regeln

Beim Handelsverband vermutet man, dass Ali Express eben dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommen konnte, heißt es in einem Schreiben an die APA. Laut Handelsverband müssten Marktteilnehmer nachweisen, dass sie an einem österreichischen Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen teilnehmen.

Bei der Post kann man den Lieferstopp von AliExpress auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Gegenüber der "Futurezone" hatte ein Sprecher der Post gesagt: "Unsere Verträge mit Ali Express bzw. dessen Logistikpartner*innen sind nach wie vor aufrecht. Wir stellen derzeit auch Sendung zu, die uns von Ali Express bereits zum Transport übergeben wurden."

Vom Ali Express-Mutterkonzern Alibaba war vorerst keine Rückmeldung zu erhalten. (APA, 3.1.2023)