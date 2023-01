Es dürfte mehr Desinteresse als Skepsis sein, das die Österreicherinnen sowie Österreicher der Wissenschaft entgegenbringen. Darauf deuten zumindest die ersten Ergebnisse einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag des Bildungsministeriums hin, die die Gründe der Wissenschafts- und Demokratieskepsis untersucht.

Die Uni Wien ist Österreichs größte Hochschule und Stätte von Forschung und Wissenschaft. Foto: Christian Fischer

Der Anstoß war die jüngste Eurobarometer-Umfrage vom November 2021. Diese stufte das Interesse an Wissenschaft in Österreich im internationalen Vergleich als niedrig ein. Auch bei einer Befragung des Spectra-Instituts gaben im vergangenen Herbst nur 15 Prozent an, den Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung "sehr großes Vertrauen" entgegenzubringen. Zumindest "großes Vertrauen" hegten 32 Prozent der rund 1000 repräsentativ ausgewählten Personen. Auf den "gesunden Menschenverstand" verlassen sich laut "Wissenschaftsbarometer" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Dezember 2022 37 Prozent lieber als auf wissenschaftliche Studien.

Mit der beim IHS in Auftrag gegebenen Untersuchung will das Bildungsressort nun die Ursachen dafür finden, "warum Österreich hier so weit abgerutscht ist", erklärte Minister Martin Polaschek am Dienstag bei der Präsentation der ersten Ergebnisse. Bisher wurden vom IHS gemeinsam mit Forschenden der dänischen Universität Aarhus vor allem die Literatur und quantitativen Datensätzen verschiedener bereits existierender Studien zum Thema analysiert.

Desinteressierte vertrauen

"Desinteresse an Wissenschaft in Österreich ist deutlich ausgeprägter als systematische Skepsis oder mangelndes Vertrauen in Wissenschaft", erklärte IHS-Studienleiter Johannes Starkbaum – das würden die bereits untersuchten Daten zeigen: So gaben beim Wellcome Global Monitor etwa mehr als 80 Prozent jener Befragten, die an Wissenschaft desinteressiert sind, an, Wissenschaft sehr oder etwas zu vertrauen. Desinteresse sei aber nicht mit mangelndem Vertrauen in die Wissenschaft gleichzusetzen. Dieses sei in allen bisher analysierten Studien im Zeitverlauf höher als in andere Bereiche und staatliche Institutionen.

Zwar stimmte ein Teil der Bevölkerung bei der Eurobarometer-Studie von 2021 einzelnen wissenschaftsskeptischen und/oder verschwörungstheoretischen Aussagen zu. Mit sechs Prozent ist die Gruppe jener, die sich bei mehreren Themenfeldern skeptisch äußerten, allerdings klein. Die größte Zustimmung gab es für die Aussage, der Klimawandel sei natürlichen Ursprungs (31 Prozent), gefolgt von den Aussagen, Viren würden im Labor hergestellt (23 Prozent) und Ergebnisse der Krebsforschung würden zurückgehalten (21 Prozent).

Skepsis in allen Gruppen

Generell verteile sich die Zustimmung zu skeptischen Aussagen ähnlich über alle soziodemografischen Gruppen. Eine Neigung dazu gibt es bei Personen mit geringerer Zufriedenheit mit Demokratie und dem eigenen Leben, die auch vergleichsweise geringere Bildung aufweisen. Unterschiede zeigen sich im Wahlverhalten: Tendenziell hätten Personen, die im rechten politischen Spektrum wählen, eher geringeres Vertrauen, betonte Starkbaum.

Endergebnisse will Polaschek Anfang August beim Forum Alpbach präsentieren. Dort sollen auch Wissenschaftsbotschafterinnen vorgestellt werden, die "in der Schule das Interesse an Wissenschaft fördern" sollen, sagte Polaschek. (ook, 3.1.2023)