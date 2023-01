Einreise aus China nur mit negativem Corona-PCR-Test – so lautet der Vorschlag der EU-Kommission für die gesamte Union vor einem Treffen heute

Chinesisches Paar nach dem Corona-Test am Flughafen Fiumicino in Rom: Das Vorgehen Italiens sorgt in China für böses Blut. foto: afp/filippo monteforte

Reisende aus China sollen noch vor ihrem Abflug in die EU, also daheim, einen Corona-PCR-Test machen – und bei ihrer Einreise ein negatives Ergebnis vorzeigen. So lautet laut der EU-Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, der Vorschlag der EU-Kommission, um die Covid-Kontrollen bei Ankommenden aus der Volksrepublik unionsweit zu koordinieren.

Nach dem abrupten Ende der chinesischen Zero-Covid-Politik wird das Land derzeit von einer massiven Infektionswelle heimgesucht. Gleichzeitig kommen mehr Menschen von dort in Europa an.

Der Kommissionsvorschlag soll heute, Mittwoch, bei einem von der schwedischen EU-Präsidentschaft initiierten Treffen im Rahmen des EU-Krisenkoordinationsmechanismus diskutiert werden. Besagter Mechanismus wurde nach 9/11, den Bombenanschlägen 2004 in Madrid und 2005 in London sowie dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 ins Leben gerufen. Er soll koordinierte politische Entscheidungen auf EU-Ebene im Falle schwerer und komplexer Krisen ermöglichen.

Drei EU-Staaten preschten vor

Derzeit reagieren die EU-Staaten auf die veränderte Coronalage in China unterschiedlich. Italien, Frankreich und Spanien haben aus Furcht vor dem Einschleppen neuer Coronavirus-Varianten bereits Covid-Tests nach Ankünften aus China angeordnet. Dafür haben sie in Peking Kritik geerntet. Neue Virusvarianten könnten überall auf der Welt entstehen, hieß es am Dienstag aus dem chinesischen Außenministerium: "Niemand sollte die Gelegenheit ergreifen, politische Manipulationen oder diskriminierende Reaktionen vorzunehmen."

Andere Unionsmitgliedstaaten wiederum, etwa Österreich, aber auch Deutschland, führen keine Flughafentests durch.

Das Vorweisen eines negativen Corona-PCR-Tests bei der Einreise in die EU würde der Regelung entsprechen, die derzeit in den USA für Einreisende aus China gilt. Auch China selbst will ab achtem Jänner von Ankommenden ein negatives PCR-Ergebnis verlangen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Bis dahin gelten noch die bisherigen strengeren Quarantäneregeln.

Abwasser soll EU-weit auf Virusvarianten überprüft werden

Laut Gesundheitskommissarin Kyriakides sollen zudem EU-weit verstärkte Abwasserkontrollen stattfinden, um allfällige neue Coronavirusvarianten zu identifizieren. In Österreich kündigte das Gesundheitsministerium am Dienstag an, dass ab kommender Woche das Abwasser von allen Flügen aus China auf Virusvarianten untersucht werden.

Die Proben würden direkt aus den Abwassertanks der Flugzeuge entnommen, damit könnten unbekannte Varianten besonders gut entdeckt werden, hieß es. Zudem soll die Kläranlage aus dem bei China-Touristen beliebten Hallstatt ins Abwassermonitoring des Bundes einbezogen werden. (Irene Brickner, 4.1.2023)