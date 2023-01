Lobende und kritische Worte von Rafa Nadal. Foto: IMAGO/MARK EVANS

Sydney – Geht es nach Tennisstar Rafael Nadal, dann sollte der Modus des neuen Mixed-Bewerbs United Cup in Australien geändert werden. "Die Konkurrenz ist großartig, die Idee ist großartig", sagte der Spanier in Sydney, wo er zwei Niederlagen in dem mit 15 Millionen Dollar dotierten Turnier bezog. Aber es sei nicht so toll, "dass wir umsonst spielen". Nadal störte, dass das spanische Team gegen Australien antrat und beide Mannschaften bereits keine Aufstiegschance mehr hatten.

Großbritannien hatte zuvor bereits gegen die Australier und Spanier gewonnen und war damit nicht mehr einzuholen. "Ich glaube wirklich, dass in einer Dreiergruppe der Verlierer des ersten Spiels gegen das Team spielen muss, das noch nicht gespielt hat, denn das macht den Wettbewerb viel interessanter", erläuterte Nadal. "Alle Spiele sollten einen Sinn haben. Das ist der Punkt, der meiner Meinung nach für die Zukunft verbessert werden muss."

Die erste Ausgabe des United Cup wird in Sydney, Perth und Brisbane in jeweils zwei Dreiergruppen pro Stadt ausgetragen. In den "City Finals" geht es um die Halbfinalplätze. In Sydney kämpfen die USA gegen Großbritannien um ein Semifinal-Ticket, in Perth Griechenland gegen Kroatien und in Brisbane Polen gegen Italien. Den vierten Platz im Final Four erhält der Verlierer mit der besten Bilanz. (APA/Reuters, 3.1.2023)