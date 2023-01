Kommt es nur mir so vor, oder sind dieses Jahr die Feiertagsmassenmails und -nachrichten wirklich etwas weniger geworden? Weihnachten und Neujahr waren doch stets Zeiten der akuten Konstipation – Verstopfung – von Mail- und anderen Boxen mit lieben Wünschen von Personen, Firmen und Institutionen, von deren Existenz man höchstens am Rande wusste. Sickert es gar durch, dass auch im virtuellen Raum jede Menge Energie für unnötige Dinge flöten geht?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht alljährlich zu uns, das gehört sich so. Foto: APA/HBF/LAURA HEINSCHINK

Nur auf unsere Politiker und Politikerinnen ist Verlass, die in bewegten Bildern mit uns in Kontakt bleiben wollen. Auch gewesene Politiker machen das zuweilen. Da erfahren wir etwa, dass der Abtrittsgrund "Ich will mehr bei meiner Familie sein" eh ein Schmäh war. Dem österreichischen Jungunternehmer ist die world in Meidling too small.

Auch der Bundespräsident spricht alljährlich zu uns, das gehört sich so. Der Verdacht liegt nahe, dass er unlängst einen Installateur gebraucht hat: Von der Metapher des Wasserschadens, auf dessen Reparatur er und seine Frau und sein Hund und die Österreicher und Österreicherinnen vergeblich warten, konnte er sich gar nicht mehr lösen.

Aber zu Recht am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben natürlich die Neujahrsgrüße der deutschen Verteidigungsministerin. "Mitten in Europa tobt ein Krieg" vor einer Silvesterfeuerwerkskulisse: Damit hat sie den Vogel abgeschossen. Und zwar mit Bomben und Granaten. (Gudrun Harrer, 3.1.2023)