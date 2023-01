Sebastien Haller ist zurück. Foto: IMAGO/Sergio Brunetti

Dortmund – Dortmunds Torjäger Sébastien Haller hat sich beim Trainingsauftakt des BVB am Dienstag erstmals seit seiner Hodenkrebserkrankung wieder unter seine Kollegen gemischt. "Ich bin endlich zurück. Es war nicht einfach, aber dank eurer Unterstützung war es einfacher. Ich freue mich auf ein Wiedersehen – im Stadion für einige Siege", teilte der 28-jährige Franko-Ivorer in einer Videobotschaft an die Fans mit.

Wann der ivorische Fußball-Nationalspieler auf den Platz zurückkehren kann, ist freilich nach wie vor offen. Der BVB hatte Haller in diesem Sommer für die BVB-Rekordsumme von mehr als 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Während der Saisonvorbereitung war beim früheren Frankfurter dann ein Hodentumor diagnostiziert worden, er musste zweimal operiert werden.

Gut möglich, dass Haller am kommenden Freitag mit in das rund einwöchige Trainingslager nach Marbella reist. An Vollgas-Einheiten ist jedoch noch lange nicht zu denken. In Abstimmung mit den Ärzten soll das Aufbautraining behutsam erfolgen – ohne Druck der Vereinsspitze. "Er allein bestimmt das Tempo", sagte Kehl. Im Vordergrund steht zunächst der mentale Aspekt. Die Nähe zu seinen Teamkameraden soll für einen zusätzlichen Schub sorgen – sowohl bei Haller als auch bei der Mannschaft. (APA, 3.1.2023)