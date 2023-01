Den ersten Neujahrsvorsatz bricht man für gewöhnlich in den ersten Minuten des frischen Jänners. Weniger Alkohol zu trinken wird auf später verschoben, jetzt erst einmal feierlich angestoßen. Die Gäste kann man ja nicht um 23.59 Uhr nach Hause bitten. Sind die dann weg, will man die halb leere Flasche auch nicht stehen lassen. Man geht noch eine rauchen, denn eigentlich beginnt das neue Jahr erst mit dem neuen Tag und der bekanntlich mit dem Aufstehen.

Am nächsten Morgen erinnert man sich zwar wieder, warum man sich vorgenommen hat, weniger zu trinken, aber dem Brummschädel tut das keinen Abbruch. Schnell ein Kaffee – und eine Zigarette. Jetzt ist echt nicht der Moment, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Nachher, wenn man munter ist ... Doch die nächste Niederlage folgt gleich.

Spätestens im nächsten Jahr wird es uns gelingen, auf das Rauchen zu verzichten. Foto: imago images/INSADCO

Die Waage im Bad torpediert den Vorsatz abzunehmen und zeigt nach den Feiertagen ein neues Höchstgewicht an. Also ist es eh schon egal, dass das Mittagessen heute der Genesung wegen ein wenig fetter ausfallen wird. Dazu ein Reparaturseidl. Oder zwei. Und danach ist es klar, dass die 10.000 Schritte, die man ab jetzt jeden Tag machen will, erst einmal auf morgen verschoben werden. Also nimmt man sich ein gutes Buch, schmeißt sich aufs Sofa – und schläft erst einmal eine Runde.

Am 4. Jänner steht fest, dass das mit dem Fitnessstudio auch nichts wird. Es waren zu viele Autos auf dem Parkplatz, als dass man da auch noch reingehen wollte. Zum Radfahren ist es auch im wärmsten Jänner zu kalt. Außerdem, wenn man gerade einmal ein paar freie Tage hat, dann will man die genießen. Und wenn man dann wieder arbeiten muss, ist man sofort wieder so in dem alten Trott verfangen, dass da keine Zeit für Selbstexperimente bleibt.

Winterblues

Wer das durchgemacht hat, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Mit dem Winterblues in den Knochen ist es besonders schwer, sein Leben umzukrempeln, auch wenn es zum Besseren wäre.

Das heißt nicht, dass man nun alle guten Vorsätze – wie weniger Auto zu fahren, mehr Sport zu betreiben oder weniger Fleisch zu essen – ganz aufgeben soll. Man muss sie aber auch nicht alle von einem Tag auf den anderen erfüllen. Jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung gilt und bringt uns weiter. Man braucht es deshalb nicht zu übertreiben. Gerade jetzt nicht.

Denn Krisenjahre sind halt nun einmal nicht ideal, um sich auch noch selbst zu kasteien. Umfragen zum Jahreswechsel zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher voller Sorgen in die Zukunft blicken. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen, die Teuerung und die Angst vor neuen Corona-Mutationen machen uns zu schaffen.

Also nehmen wir das zum Anlass, unsere guten Vorsätze heuer einmal ohne schlechtes Gewissen nicht ganz so ernst zu nehmen. Spätestens 2024 wird es sicher besser, und da fällt uns das Erreichen der Ziele, die bisher zu hoch gesteckt waren, leichter. Dann wird es uns gelingen, weniger zu trinken oder auf das Rauchen zu verzichten. Wir werden mehr Lust auf Sport haben – und dann erledigt sich das mit dem Abnehmen quasi von selbst. So einfach geht das – nicht wahr?

Bleibt nur noch der Vorsatz, bei Redaktionskonferenzen den Mund zu halten, wenn nach Kommentaren zu lebensnahen Themen gesucht wird. Aber das ist mein Problem, nicht Ihres. (Guido Gluschitsch, 4.1.2023)