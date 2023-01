Behind You, Mare Nostrum, Atemlos – dazu die Radiotipps

"Das Mädchen aus Monaco" auf Arte: Die Männerfreundschaft gerät ins Wanken, als Bertrand (Fabrice Luchini) mit der reizvollen Wetterfrau Audrey (Louise Bourgoin) anbandelt. Foto: Jean-Claude Moreau

20.15 INNIG

Green Book – Eine besondere Freundschaft (USA 2018, Peter Farrelly) Türsteher Tony Lip (Viggo Mortensen) übernimmt den Job als Chauffeur des Pianisten Don Shirley (Mahershala Ali), der sich auf einer Konzerttour in den Südstaaten der 1960er-Jahre Rassismus und Diskriminierung stellt. Preisgekröntes, mitreißendes Roadmovie nach wahren Begebenheiten. Bis 22.15, ARD

20.15 KOMÖDIE

Das Mädchen aus Monaco (La fille de Monaco, F 2007, Anne Fontaine) Der Pariser Anwalt (Fabrice Luchini) kümmert sich in Monaco lieber um die aufreizende Wetterfee (Louise Bourgoin) als um seine mondäne Mandantin. Leichte, aber charmante Komödie. Bis 21.45, Arte

21.45 KOMÖDIE

Herren (D 2019, Dirk Kummer) Der Afrobrasilianer Ezequiel braucht einen Job und landet, so glaubt er, als Fahrer beim Denkmalschutz. In Wahrheit wird er Mitglied der "schwarzen Nachtbrigade", bestehend aus dem Afrokubaner Reynaldo und dem Afroberliner Jason. Nachts ziehen sie los, um Toiletten zu putzen. Humorvolle Integrationsgeschichte. Bis 21.40, Arte

22.00 HORROR

Behind You (USA 2020, Andrew Mecham) Die Waisenmädchen Olivia und Claire werden von ihrer Tante aufgenommen, der Keller dort ist tabu für die beiden Schwestern. Schon bald wissen wir auch, warum. Bis 0.00 Tele 5

22.15 DOKUMENTATION

Mare Nostrum: Wem gehört das Mittelmeer? Das Mittelmeer ist die Badewanne Europas, Seeroute für Frachter und Fluchtroute für Menschen. 22 Länder grenzen an das Meer, aber wem gehört es? Bis 23.00, ZDF

22.25 VERFÜHRUNG

Atemlos (USA 1983, Jim McBride) Wenige Worte zu einem unterschätzten Film: "Me and Monica, we’re goin’ to Mexico." Richard Geres verführerischer "slang and stride"; eine comichafte Inszenierung des alten Rebellentraums; eine Vorlage (Godards Außer Atem), die sich dieser Neuinterpretation im Geiste des Rockabilly nicht zu schämen braucht. Lederstiefel, Silver-Surfer-Hefte, Breathless von Jerry Lee Lewis, der Showdown: eine Sache des rechten Tanzschritts zur rechten Zeit. Bis 0.00, 3sat