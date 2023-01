"Der Zirkus macht Kinder stark und überwindet alle Barrieren", sagen die Zirkuspädagogen Leila und Thibault. Foto: Out of Focus

Die Politik können sie nicht ändern, sondern nur den Kindern ein kleines Stück Hoffnung geben. Das deutsch-französische Artistenpaar Leila Köckenberger und Thibault Gouin will helfen. Ihr Vehikel dazu ist ein Zirkus, der als sozialer Ort fungieren soll. "Zirkus ist spielen, ist träumen, jemand anders sein zu können", sagt Köckenberger.

Aufgerüttelt vom Schicksal der Geflüchteten im Lager Kara Tepe und finanziert von Spendengeldern, ziehen die Zirkuspädagogen mit ihren zwei Kleinkindern von Berlin auf die griechische Insel Lesbos. Doch so einfach ist das Kunststück nicht, wie die Arte-Reportage Ein Zirkus für Lesbos. Eine Artistenfamilie versucht zu helfen am Dienstag zeigte.

Denn in Kara Tepe stoßen sie schon bald an Grenzen. Emotional und physisch. Das Leben mit zwei kleinen Kindern ist schon ein Ausnahmezustand, der sie gepaart mit ihrer Arbeit fordert und wohl auch überfordert. Eine Gratwanderung zwischen Überlastung und dem Willen zu helfen. Und: Mit ihrem Zirkus dürfen sie nicht ins Flüchtlingslager Kara Tepe hinein, die Geflüchteten dürfen teilweise nicht hinaus. Köckenberger und Gouin arbeiten schließlich in einem Park in der Inselhauptstadt Mytilini, wo sie sowohl Geflüchtete als auch Einheimische trainieren.

Aber der Krieg in der Ukraine hat auch ihr Leben verändert. Die Unterstützung lässt nach, der mediale Fokus hat sich verschoben – und mit ihm die Spendengelder. Nach sieben Monaten übergeben sie ihr Projekt an ihre griechischen Partner und schlagen ihr Zelt an der polnisch-ukrainischen Grenze in Przemyśl auf. Auch dort stoßen sie mit ihrer Arbeit auf leuchtende Augen von Kindern, die vor dem Krieg flüchten mussten. Ein paar Funken Hoffnung. Schön und traurig zugleich. (Oliver Mark, 3.1.2023)