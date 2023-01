Mit einem bewegenden Trauerzug nahm Brasilien am Dienstag endgültig Abschied von Pelé, immer wieder ging es kaum im Schritttempo vorwärts, alle Kirchenglocken in Santos läuteten zu Ehren des wohl größten Fußballers der Geschichte.

Am Strand malten Fans ein riesiges Herz in den Sand, darin stand: "Pelé, du wirst ewig sein." Nur Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, wurde dreimal Weltmeister.