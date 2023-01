Sichtlich unentspannt verfolgte Kevin McCarthy die Wahl. Foto: APA / Getty / WinMcNamee

Washington – Mit einer historischen Niederlage hat im US-Kongress in Washington D.C. am Dienstag die Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses begonnen. Der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, wollte sich am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Kongresses zum Vorsitzenden der Parlamentskammer wählen lassen, scheiterte aber in den ersten beiden Durchgängen an der erforderlichen Mehrheit. Im ersten Wahlgang bekam er 203 Stimmen im 435-köpfigen Repräsentantenhaus. Sein parteiinterner Konkurrent Andy Biggs erhielt 10 Stimmen, der Demokrat Hakeem Jeffries bekam 212 Stimmen.

Die Republikaner, die seit den Midterms im November die Mehrheit der Sitze im Kongress einnehmen, plagen bittere Machtkämpfen. McCarthy hat vor allem ultrarechte aus den eigenen Reihen zu seinen Gegnern. Sie versagten ihm am Dienstag im ersten Wahldurchgang die Gefolgschaft. Zuletzt ist es vor hundert Jahren passiert, dass beim Votum zu dem mächtigen Amt mehr als ein Wahlgang nötig wurde. Die Abstimmungen werden auf der Website des Kongress übertragen.



McCarthy demonstriert Durchhaltevermögen

McCarthys Parteikollegin Elise Stefanik hatte den 57-Jährigen nominiert. Er sei ein "erfahrener Abgeordneter, eine erfahrene Führungspersönlichkeit, ein Freund für so viele von uns, ein stolzer Konservativer mit einer unermüdlichen Arbeitsmoral", sagte sie. McCarthy gab sich kurz vor der Sitzung kämpferisch und sagte: "Ich halte den Rekord für die längste Rede im Plenum." Er habe kein Problem damit, einen Rekord aufzustellen für die meisten Wahlgänge bei einer Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus.

Hakeem Jeffries, demokratischer Minderheitsführer im Repräsentantenhaus. Foto: imago / Jack Gruber

Republikaner entzweit

Der Republikaner bekam Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Für die Republikaner wurde außerdem der Abgeordnete Andy Biggs vom rechten Flügel der Partei nominiert. Die Demokraten nominierten ihren Fraktionschef Hakeem Jeffries. Bei der Kongresswahl Anfang November hatten die Republikaner die Mehrheit in der Kammer zurückerobert. Im Senat haben die Demokraten weiter eine knappe Mehrheit.

Hinter dem Streit um McCarthy stehen grundlegende Auseinandersetzungen der Republikaner über den künftigen Kurs und die Führung. Die Partei ist zerrissen zwischen rechtsgerichteten Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump und moderateren Parteimitgliedern. Für die Fraktion im Repräsentantenhaus gilt das besonders. Angesichts der knappen Mehrheit der Republikaner in der Kammer muss McCarthy die verschiedenen Flügel hinter sich vereinen und selbst Mitglieder vom äußersten Rand seiner Fraktion für sich gewinnen, um Vorsitzender zu werden. (APA, red, 3.1.2022)