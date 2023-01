In dieser Galerie: 3 Bilder Michael Smith feiert seinen ersten WM-Titel. Foto: APA/AFP/ADRIAN DENNIS Michael van Gerwen verpasste diesmal die Sid Waddell Trophy. Foto: APA/AFP/ADRIAN DENNIS Beide Spieler lieferten sich einen harten Kampf. Foto: IMAGO/Action Plus//Shaun Brooks

Michael Smith hat sich in seinem dritten Finale erstmals zum Darts-Weltmeister gekrönt und ist damit auch an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Der Engländer schlug am Dienstagabend im Londoner Alexandra Palace den langjährigen Dominator Michael van Gerwen 7:4, dabei gelang ihm als erst zweitem Spieler in der Geschichte in einem WM-Finale ein Neundarter. Im vergangenen Jahr war Smith im Endspiel an Peter Wright (SCO) gescheitert (5:7).

Der "Bully Boy" nahm damit auch mit drei Jahren Verspätung Revanche gegen van Gerwen: 2019 hatte er in seinem ersten WM-Endspiel gegen "Mighty Mike" keine Chance (3:7) gehabt. Nun wird ihm der Gewinn der Sid-Waddell-Trophy mit 500.000 Pfund Preisgeld versüßt. Außerdem dürfte in seinem Vorgarten bald ein Bulle stehen – zumindest hatte der zweifache Vater das angekündigt.

Überwältigter "Bully Boy"

Von den Gefühlen überwältigt, sprang Smith nach Spielende von der Bühne, sein erster Weg führte ihn in den Zuschauerraum zur Familie. "Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens", sagte er. Für Smith erfüllte sich ein Lebenstraum. "Das klingt atemberaubend", sagte der neue Weltmeister, bezeichnete van Gerwen aber immer noch als besten Darts-Spieler der Welt.

Smith feierte den Titel mit seiner Familie. Foto: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Van Gerwen gönnte seinem Kontrahenten seinen besonderen Moment: "Er hat sehr gut gespielt. Natürlich habe ich meine Chancen nicht genutzt, aber er war immer da." Der Niederländer darf sich mit 200.000 Pfund trösten, das Warten auf seinen vierten WM-Titel geht aber weiter. Der Champion von 2014, 2017 und 2019 hätte mit einem Finalsieg ebenfalls die Spitzenposition von Gerwyn Price (WAL) erobern können.

Neundarter

Beide Finalisten begeisterten von Beginn an mit reihenweise 180ern, also mit dem Maximum pro Aufnahme: Drei Treffer auf Triple-20. Den Höhepunkt lieferten die Akteure in Satz zwei: Erst verfehlte van Gerwen nach acht perfekten Darts die Doppel-Zwölf nur knapp, dann machte es Smith unter dem Jubel der 3.000 Fans wenige Sekunden später besser. Der erste Neundarter des Turniers war zugleich der erst 14. in der WM-Geschichte. Ex-Profi und Sky-Experte Wayne Mardle sprach danach sinngemäß vom wohl besten Leg der Darts-Geschichte.

Um einen Satz bei der WM zu gewinnen, muss man jeweils drei Legs gewinnen. Um ein Leg zu gewinnen, muss man sich von 501 Punkten genau auf Null herunterspielen und am Ende ein Doppelfeld treffen. Die Spieler haben dafür abwechselnd jeweils drei Darts zur Verfügung.

Beide Spieler hielten das hohe Niveau. Der WM-Rekord von 2019, als insgesamt 880-mal die 180er-Aufnahme gespielt wurden, war schon nach dem vierten Satz geknackt. Van Gerwen ging jeweils 1:0 und 3:2 mit Break in Führung, aber Smith ließ sich nicht abschütteln. Im siebenten Satz holte der Engländer einen 0:2-Leg-Rückstand auf und zog in Folge auf 6:3 in Sätzen davon. Da schallte bereits "It's coming home" aus vielen der 3.000 Kehlen im Ally Pally.

Und Smith behielt die Nerven und startete mit zwei 180ern ins Entscheidungsleg des elften Satzes. Kurz darauf reckte er die begehrte Sid-Waddell-Trophy in die Luft. Am Ende hatte er mit 100,87 auch den leicht besseren Drei-Darts-Durchschnitt, van Gerwen hielt bei 99,58. Bei der Doppelquote lag der Engländer mit 47,3 zu 38,5 Prozent ebenfalls vorne, mehr 180er warf er auch (22:15).

Ausgerechnet das Endspiel war damit die einzige WM-Partie, bei der van Gerwen einen dreistelligen Drei-Darts-Durchschnitt verpasste. Im Viertel- und im Halbfinale blieb er sogar ohne Satzverlust. Vor Smith konnte ihn einzig der Österreicher Mensur Suljovic in der dritten Runde (4:2) so richtig fordern. Van Gerwen konnte damit seine überragende Saison nicht krönen. Neben drei Major-Titeln gewann er 2022 die prestigeträchtige Premier League. (sid, ag, APA, 3.1.2023)