Eine in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes gezeigt, der Zehnjährige stürzte bereits am Samstag in das Rohr

Die Bergungsarbeiten dauern an. Foto: APA / AFP / DONG THAP PROVINCIAL DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION / HANDOUT

Hanoi – Vier Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Buben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam dauern die Bergungsarbeiten weiter an. Die Einsatzkräfte hätten wegen des schwierigen Geländes und der extrem komplizierten Umstände der Rettungsarbeiten mit immer neuen Problemen zu kämpfen, sagte Doan Tan Buu, ein Sprecher der Provinzverwaltung von Dong Thap, am Mittwoch.

Keine guten Nachrichten erwartet

"Wir glauben, dass die Helfer die Betonsäule heute aus der Erde ziehen werden, aber wir erwarten keine guten Nachrichten, was den Buben betrifft." Eine zuvor in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes gezeigt.

Der kleine Nam war am Samstag auf dem Gelände einer Baustelle für eine neue Brücke in das Rohr gestürzt. Es hat nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Von den Behörden hieß es, niemand habe gedacht, dass ein Zehnjähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte. An den Bergungsarbeiten beteiligte sich auch das Militär. Mit Spezialgerät versuchten die Retter, die Erde um das Rohr aufzulockern, um es mit einem Kran hochziehen zu können. (APA, 4.1.2023)