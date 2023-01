Die Firmen wollen die wachsende Nachfrage nach Chips für autonome Fahrzeuge stillen. Foto: Nvidia via Reuters

Der US-Chiphersteller Nvidia und der taiwanische iPhone-Auftragsfertiger Foxconn wollen gemeinsam Elektronikplattformen für autonome Fahrzeuge entwickeln. Beide Seiten kündigten am Dienstag eine Partnerschaft dazu an. Foxconn will demnach elektronische Steuergeräte (ECUs) für Autos herstellen, die auf Nvidias Drive Orin Chip basieren, der speziell für die Datenverarbeitung in vernetzten und autonomen Fahrzeugen entwickelt wurde.

Nvidia verspricht sich von der Kooperation, die wachsende Nachfrage nach Chips für autonome und vernetzte Fahrzeuge besser bedienen zu können. Foxconn will bei dem Bau von Autos in seinem Werk im US-Bundesstaat Ohio auf Nvidia-Technologie für autonomes Fahren setzen. Das Unternehmen, das Apples iPhone fertigt, stellt Fahrzeuge für den Elektrotruck-Hersteller Lordstown her und soll auch das zweite Modell des E-Auto-Bauers Fisker bauen. Foxconn hat in den vergangenen Jahren sein Geschäft mit Elektromobilität massiv ausgebaut. Das Unternehmen ist der weltweit wichtigste Auftragsfertiger für Elektronik. (APA, 4.1.2023)