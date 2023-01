[Hitzewelle] Zum Jahreswechsel wurden in Europa Temperaturrekorde geknackt

[Etat] Medienministerin Raab verlangt vom ORF Einsparungen an Strukturen

[Inland] Rote Klausur in Klagenfurt: Die vielen Baustellen der SPÖ

[Kommentar der anderen] Wenn es in Brüssel um viel Geld geht, ist Österreichs Regierung nicht anwesend. Sei es beim Thema Verkehr oder beim großen Brocken Landwirtschaft: Eine Vertretung wird entsendet – zum Nachteil des Landes

[Wirtschaft] Der Preis für Autofahren steigt

[Sport] Bergiselschanze: Ein unrundes Jubiläum und eine ÖSV-Durststrecke

[Digitaler Tauchgang] Untergegangenes römisches Thermalbad erhält nach 2.000 Jahren kabelloses Internet

[Wetter] Recht verbreitet halten sich in den ersten Stunden einige dichte Nebel- und Hochnebelfelder in den Niederungen. Abseits der Nebelzonen scheint die Sonne hingegen zunächst oft ungetrübt. Ab den Mittagsstunden ziehen dann von Nordwesten her langsam dichtere Wolkenfelder auf. Bis zum Abend bleibt es meist trocken. Der Wind frischt in exponierten Lagen schon zeitweise lebhaft aus West auf, sonst bleibt es noch eher windschwach. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne und Wind 4 bis 13 Grad.



[Zum Tag] Welttag der Brailleschrift. Dank ihr können Blinde lesen.