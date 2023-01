Groß genug für den FC Hollywood? Yann Sommer. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

München – Es gab noch keinen Medizincheck, geschweige denn eine Einigung über einen Blitztransfer – doch in Münchner Medien wird schon die Frage aufgeworfen, ob Yann Sommer mit seinen 1,83 m nicht zu klein für das große Bayern-Tor sei. Manuel Neuer, den der Schweizer ersetzen soll, ist zehn Zentimeter größer.

Zumindest für den Münchner Vorstandschef Oliver Kahn scheint dies kein Hindernis zu sein, den Gladbacher als Ersatz für den schwer verletzten Bayern-Kapitän zu verpflichten. "Muss jeder Torwart 1,90 Meter groß sein? Yann Sommer ist ja mit seinen 1,83 jetzt nicht der Allergrößte. Und das kann man kompensieren als Torhüter mit einer exzellenten Sprungkraft", hatte Kahn zum Saisonstart in einer Sky-Dokumentation gesagt.

Längst gilt Sommer als Wunschlösung der Bayern, die am Mittwoch das Training auf dem Platz aufnahmen. Der Poker hat begonnen. "Yann ist einer von Europas besten Torhütern. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer, und wir haben gar kein Bestreben, ihn irgendwie abzugeben", sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke. Es müsste schon "sehr gute Gründe geben".

Sechs Monate Sommer?

Rund fünf Millionen Euro Ablöse für den 34-Jährigen, der im Juli ablösefrei ist, könnte ein Grund sein. Voraussetzung allerdings: Gladbach müsste schnell einen hochkarätigen Ersatz finden.

Sommer, der 2014 aus Basel zur Borussia wechselte, hat dem Vernehmen nach schon seinen Wechselwunsch in Gladbach hinterlegt. Der Schweizer Blick schreibt sogar von einem Vertrag bis 2025 in München. Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch erst zum Start in die kommende Saison zurückerwartet wird, ist bis 2024 an den Rekordmeister gebunden.

Die Zeit drängt. Die Bayern fliegen am Freitag ins Trainingslager nach Katar. Trainer Julian Nagelsmann hätte den neuen Keeper gerne schon dabei. Doch dies erscheint eher unrealistisch.

Spannend wird auch sein, ob Sommer bei einem Wechsel nach München nach Neuers Rückkehr klaglos die Rolle der Nummer zwei einnimmt. Dies könnte mit Blick auf die EM 2024 ein Problem für den Schweizer Nationalkeeper sein.

Es gibt noch viel zu klären – auch wenn in München schon gefragt wird, ob Sommer dem FC Bayern gewachsen ist. (sid, 4.1.2023)