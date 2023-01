In dieser Galerie: 2 Bilder Die "Romeo und Julia"-Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting werfen der Produktionsfirma Paramount und Regisseur Franco Zefirelli "sexuelle Ausbeutung" vor. Foto: Imago/United Archives Julia-Schauspielerin Olivia Hussey mit Regisseur Franco Zefirelli (1923-2019). Foto: Imago/Roy Cummings

Die Schauspielerin Olivia Hussey und der Schauspieler Leonard Whiting verklagen die Filmproduktionsfirma Paramount Pictures auf Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Anlass für die in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien eingereichte Klage sind die Dreharbeiten zum Film "Romeo und Julia" von Franco Zeffirelli (1923-2019) im Jahr 1968. Die Darstellung nackter Brüste und Hintern der beiden damals Minderjährigen sei "sexuelle Ausbeutung" durch Paramount, argumentieren die beiden. Das Branchenblatt Variety vermeldet, es wären auch Nacktfotos jugendlicher Kinder verbreitet worden.

Die damals 15-jährige Hussey und der damals 16-jährige Whiting waren in dem später preisgekrönten Film kurz entblößt zu sehen. In der Klage heißt es, der 2019 verstorbene Zeffirelli habe sie zu der Szene überredet und gemeint, der Film würde ohne die Szene scheitern. Zudem habe der Regisseur zuvor fälschlicherweise versichert, die Schauspieler würden nicht tatsächlich nackt, sondern mit fleischfarbener Unterwäsche bekleidet sein.

"Seelische Qualen"

Die Beklagten seien "unehrlich" gewesen und hätten die "nackten oder teilweise nackten Minderjährigen" heimlich gefilmt, heißt es weiter in der Klage. Die beiden US-Schauspieler fordern Schadensersatz, der sich auf über 500 Millionen Dollar (etwa 472 Millionen Euro) belaufen soll.

Sie begründen das damit, dass sie in den fünfeinhalb Jahrzehnten seit der Veröffentlichung des Films seelische Qualen und emotionalen Schmerz erlitten und nur begrenzten beruflichen Erfolg gehabt hätten.

2018 Nacktheit noch verteidigt

Hussey und Whiting waren für ihre Rollen in "Romeo und Julia" mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. Der Zeitschrift "Variety" gegenüber hatte Hussey die Nacktszene in dem Film zuletzt im Jahr 2018 in einem Interview verteidigt und betont, dass Zeffirelli sie geschmackvoll umgesetzt habe. "Sie war für den Film notwendig", sagte sie damals.

Die Klage von Hussey und Whiting wurde am letzten Geltungstag einer Regelung eingereicht, die die Verjährungsfristen für Kindesmissbrauch in Kalifornien zeitweise außer Kraft gesetzt hatte. (red, 4.1.2023)