In dieser Galerie: 2 Bilder Eine Klasse für sich: Mikaela Shiffrin. Foto: APA/AFP/DAMIR SENCAR Ein Fehler im Finish kostete Katharina Liensberger eine Topplatzierung. Foto: AP/Giovanni Auletta

Zagreb – Mikaela Shiffrin ist in der Form ihres Lebens. Die US-Amerikanerin hat am Mittwoch das bereits fünfte Rennen en suite gewonnen und ihre Saisonausbeute auf sieben (!) erhöht. Mit gesamt 81. Weltcupsiegen liegt sie nun nur noch einen Erfolg hinter Landsfrau Lindsey Vonn. Selbst auf Schwedens Rekordhalter Ingemar Stenmark fehlen der 27-Jährigen nur noch fünf Siege. Bei ebenso vielen Erfolgen hält Shiffrin nun in Zagreb. Sie ist damit vor Marlies Raich (4) Rekord-Schneekönigin am Sljeme.

Shiffrin fuhr bei schwierigen Bedingungen scheinbar wie auf Schienen und setzte sich in 1:36,42 Minuten 0,76 Sekunden vor der Slowakin Petra Vlhova und 1,21 vor der Schwedin Anna Swenn-Larsson durch.

Katharina Liensberger hat den Befreiungsschlag verpasst und ist nach Rang vier zur Halbzeit auf den 23. und letzten Platz zurückgefallen, nachdem sie wenige Tore vor dem Ziel einen schweren Fehler verzeichnete. Beste ÖSV-Läuferin wurde Franziska Gritsch (2,85) als Siebente. Katharina Truppe und Katharina Huber sind im zweiten Durchgang der "Snow Queen Trophy" gescheitert.

Die Läuferinnen mit höheren Nummern hatten es bei frühlingshaften Bedingungen schon im ersten Durchgang schwer. Zu den 21 Ausfällen im 63er-Feld zählten da auch Marie-Therese Sporer, Lisa Hörhager und Weltcup-Debütantin Natalie Falch.

Chance zur Revanche gibt es bereits am Donnerstag im zweiten Slalom in Zagreb (15.00 und 18.00 Uhr, live ORF 1). (honz, APA, 4.1.2023)

Frauen-Slalom in Zagreb

Endstand:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:36,42 48,93 47,49

2. Petra Vlhova (SVK) 1:37,18 +0,76

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:37,63 +1,21

4. Wendy Holdener (SUI) 1:37,80 +1,38

5. Ana Bucik (SLO) 1:38,78 +2,36

6. Camille Rast (SUI) 1:39,15 +2,73

7. Franziska Gritsch (AUT) 1:39,27 +2,85

8. Amelia Smart (CAN) 1:39,35 +2,93

. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:39,35 +2,93

10. Leona Popovic (CRO) 1:39,44 +3,02

11. Emma Aicher (GER) 1:39,49 +3,07

12. Nastasia Noens (FRA) 1:39,51 +3,09

13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:39,95 +3,53

14. Laurence St-Germain (CAN) 1:39,99 +3,57

15. Elena Stoffel (SUI) 1:40,04 +3,62

. Jessica Hilzinger (GER) 1:40,04 +3,62

17. Neja Dvornik (SLO) 1:40,07 +3,65

18. Melanie Meillard (SUI) 1:40,10 +3,68

19. Marta Rossetti (ITA) 1:40,13 +3,71

. Kristin Lysdahl (NOR) 1:40,13 +3,71

21. Michelle Gisin (SUI) 1:40,30 +3,88

22. Andrea Filser (GER) 1:40,49 +4,07

23. Katharina Liensberger (AUT)* 1:47,13 +10,71

* keine Weltcup-Punkte wegen FIS-Zeitregel (Laufzeit über acht Prozent der Zeit der Siegerin)

Zweiter Durchgang

folgt

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Truppe, Katharina Huber (beide AUT), Moa Boström Mussener, Hanna Aronsson Elfman (beide SWE), Aline Danioth (SUI), Mina Fürst Holtmann (NOR), Ali Nullmeyer (CAN)

Erster Durchgang

1. Mikaela Shiffrin (USA) 48,93

2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 49,16 +0,23

3. Petra Vlhova (SVK) 49,48 +0,55

4. Katharina Liensberger (AUT) 49,79 +0,86

5. Ali Nullmeyer (CAN) 50,14 +1,21

6. Wendy Holdener (SUI) 50,21 +1,28

7. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 50,23 +1,30

8. Ana Bucik (SLO) 50,49 +1,56

9. Camille Rast (SUI) 50,67 +1,74

10. Leona Popovic (CRO) 50,80 +1,87

11. Aline Danioth (SUI) 50,91 +1,98

12. Katharina Truppe (AUT) 50,93 +2,00

13. Michelle Gisin (SUI) 50,96 +2,03

14. Franziska Gritsch (AUT) 51,12 +2,19

15. Nastasia Noens (FRA) 51,17 +2,24

weiter:

19. Katharina Huber (AUT) 51,75 +2,82

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Marie-Therese Sporer (AUT), Lisa Hörhager (AUT), Natalie Falch (AUT), Sara Hector (SWE), Martina Dubovska (CZE), Paula Moltzan (USA), Zrinka Ljutic (CRO), Martina Peterlini (ITA), Ava Sunshine (USA), Lara Colturi (ALB),