Fünf Tage lang war der ehemalige Papst Benedikt XVI. in Rom aufgebahrt. Am Donnerstag wird der Ausnahmepontifex nun endgültig bestattet

Auch in der über zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche gibt es immer noch Neuheiten: Zum ersten Mal wird am heutigen Donnerstag ein amtierender Papst das Requiem für einen verstorbenen Papst halten. Zustande kommt die außergewöhnliche Situation allein deshalb, weil es eine Konstellation wie die heutige noch nie gab. Bisher war beim Tod des vorigen Papstes der Nachfolger noch nicht bestimmt. Doch nach dem Amtsverzicht von Benedikt XVI. Ende Februar 2013 kam es zur sogenannten Kohabitation, also dem gleichzeitigen Dasein zweier Päpste.

So wird Papst Franziskus ab 9.30 Uhr in der Peterskirche in Rom persönlich die Totenmesse für den am Silvestertag verstorbenen Benedikt XVI., mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, halten. Aber schon der Weg seit seinem Tod zum heutigen Requiem war Neuland. (saw, mesc, 5.1.2023)