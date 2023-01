Mit Chat GPT ist das Thema künstliche Intelligenz auch in der breiten Masse angekommen. Foto: Getty Images / Yuichiro Chino

Die künstliche Intelligenz Chat GPT ermöglicht es, auf Befehl alle möglichen Arten von Texten generieren zu lassen. Die oft beeindruckend hohe sprachliche Qualität hat auch Journalistinnen und Journalisten in den vergangenen Wochen immer wieder dazu inspiriert, mit dem kostenlosen Tool zu experimentieren. Doch viele Menschen geben sich nach den ersten Versuchen mit dem KI-System bereits zufrieden und wenden sich neuen Gebieten zu. Dabei kann Chat GPT ein durchaus nützliches Werkzeug sein – sofern man es richtig einsetzt.

Die Nutzung von Prompts

Essenziell ist dabei die korrekte Nutzung der sogenannten Prompts: jener Befehle, mit denen man Chat GPT mitteilt, was die künstliche Intelligenz eigentlich schreiben soll. Der Fantasie sind dabei wenig Grenzen gesetzt, mit einem simplen "Schreibe ein Liebesgedicht" ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Kurz gesagt: Die korrekte Formulierung des Prompts bestimmt die Qualität des finalen Textes.

Ein paar grundlegende Regeln zur richtigen Verwendung von Prompts finden sich auf dem Blog von Neuroflash – einem Unternehmen, das selbst eine Text-KI anbietet, mit welcher DER STANDARD bereits vor ein paar Monaten experimentiert hat.

Wichtig ist dem Blogbeitrag zufolge unter anderem, dass die Prompts präzise und für die KI klar verständlich sind. Lange Sätze mit vielen Unterpunkten sollten ebenso wie Fachjargon und Slang vermieden werden, leicht zu verstehende Wörter sollten der KI den Kontext der Anfrage vermitteln. Auch Ja/Nein-Fragen und allgemeine Fragen (zum Beispiel: "Was ist Liebe?") sollten vermieden werden. Je konkreter die Anfrage und je mehr Kontext die KI bekommt, umso besser. Und freilich sind korrekte Rechtschreibung und Grammatik essenziell dafür, dass der Roboter den Menschen nicht falsch versteht.

Follow-up-Prompts

Ähnliche Tipps gibt auch der Youtube-Kanal "Colin Talks Tech" in einem Video. Auch er rät dazu, der KI möglichst viel Kontext und ausführliche Informationen zu geben und gleichzeitig möglichst präzise zu sein.

Colin Talks Tech

Zugleich weist der Youtuber darauf hin, dass es auch möglich ist, Chat GPT – wie in einem echten Chat – Folgefragen zu stellen. Das demonstriert er in dem Video, in dem Chat GPT nicht nur ein Konzeptpapier für Krebsforschung via KI schreibt, sondern auch gleich die dazupassende Presseaussendung verfasst und dem dahinterstehenden Unternehmen einen Namen gibt.

Ideen für bessere Prompts

Konkrete Tipps für das Formulieren besserer Prompts bietet schließlich der Coach und Berater Rob Lennon in einem ausführlichen Twitter-Thread. Ihm zufolge nutzt zwar jedermann derzeit Chat GPT, aber fast alle steckten noch im "Anfängermodus" fest.

Eine Möglichkeit ist etwa, Chat GPT einen Experten simulieren zu lassen, um so auf neue Ideen zu kommen. Basierend auf Inhalten, die die KI von echten Expertinnen und Experten übernommen hat, kann sie das Wissen entsprechend teilen und ihrem User zu neuen Ideen und Sichtweisen verhelfen.

Beispiel-Prompt: Simuliere einen HR-Experten. Erkläre mir, wie ich um eine Gehaltserhöhung bitte.

Antwort: Als HR-Experte würde ich empfehlen, folgende Schritte zu befolgen, um um eine Gehaltserhöhung zu bitten:

Vorbereitung: Bevor Sie um eine Gehaltserhöhung bitten, sollten Sie sich gut auf das Gespräch vorbereiten. Recherchieren Sie den Durchschnittslohn für Ihren Beruf in Ihrer Region und sammeln Sie Beweise für Ihre Leistungen und Erfolge während der letzten Zeit. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt: Versuchen Sie, das Gespräch zu einem Zeitpunkt zu führen, an dem sich Ihr Arbeitgeber in einer günstigen finanziellen Lage befindet und wenn Sie wichtige Projekte oder Erfolge erzielt haben, die für Ihre Gehaltserhöhung sprechen. Präsentieren Sie Ihre Beweise: Während des Gesprächs sollten Sie klar und überzeugend darlegen, warum Sie eine Gehaltserhöhung verdienen. Verwenden Sie konkrete Beispiele und Zahlen, um zu veranschaulichen, wie Sie zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Seien Sie bereit, Kompromisse zu schließen: Es ist möglich, dass Ihr Arbeitgeber nicht in der Lage ist, Ihnen die gewünschte Gehaltserhöhung zu gewähren. In diesem Fall sollten Sie bereit sein, über alternative Lösungen zu verhandeln, wie zum Beispiel zusätzliche Urlaubstage oder flexible Arbeitszeiten. Bedanken Sie sich: Bedanken Sie sich für die Zeit und die Überlegungen Ihres Arbeitgebers, auch wenn das Ergebnis nicht das ist, was Sie sich erhofft haben. Zeigen Sie Ihren Dank durch eine freundliche E-Mail oder ein kurzes persönliches Gespräch.

Ebenso kann man Chat GPT konkret auffordern, einer Argumentation zu folgen, die "dem gängigen Narrativ widerspricht", oder ihr sagen, dass sie eine Auflistung verschiedener Zeitmanagement-Techniken erstellen, dabei aber die ungewöhnlichsten priorisieren soll – dabei dürfte so manche neue Sichtweise entstehen.

Beispiel-Prompt: Wie bringe ich mein Kind dazu, alleine einzuschlafen? Nenne die ungewöhnlichsten Ideen zuerst.

Antwort: Hier sind ein paar ungewöhnliche Ideen, um ein Kind dazu zu bringen, alleine einzuschlafen:

Erstelle eine beruhigende Schlafumgebung: Ermutige das Kind, sein eigenes Nest aus Kissen, Decken und Kuscheltieren zu bauen. Dies könnte dazu beitragen, dass das Kind sich sicherer fühlt und einfacher einschlafen kann. Erzähle eine Gute-Nacht-Geschichte: Erfinde eine fantasievolle Geschichte, die das Kind in eine andere Welt entführt und ihm dabei hilft, sich zu entspannen und einzuschlafen. Ermutige das Kind, sich selbst zu beruhigen: Lehr das Kind Techniken, um sich selbst zu beruhigen, wenn es Schwierigkeiten hat einzuschlafen. Dazu könnten beispielsweise tiefe Atemübungen, Progressive Muskelentspannung oder Imagination gehören. Spiele entspannende Musik: Lege eine CD mit entspannender Musik oder Klängen der Natur auf, um das Kind zu beruhigen und ihm beim Einschlafen zu helfen. Erfinde ein Einschlafritual: Erstelle mit dem Kind ein festes Einschlafritual, das es jeden Abend durchläuft. Dazu könnten beispielsweise ein warmes Bad, eine Massage oder das Vorlesen von Geschichten gehören.

Auch möglichst abstrakte Prompts mit vielleicht schrägen Kombinationen können Texte generieren, die man sonst nirgendwo liest – zum Beispiel ein Gedicht über Werbetexter. Und freilich ist es möglich, sich vom Text bekannter Autorinnen und Autoren inspirieren zu lassen.

Beispiel-Prompt: Schreibe ein Gedicht über Werbetexter im Stil von Friedrich Nietzsche.

Antwort:

Werbetexter, Meister der Worte,

Sie formen die Botschaft, sie schmieden das Schwert.

Sie locken und locken, das Publikum zu fangen,

Mit Sätzen, die glitzern wie Gold im Verlangen.

Sie zeichnen die Bilder, die Köpfe verdrehen,

Mit Slogans, die treffen, direkt ins Herz sehen.

Sie spielen mit Worten, sie jonglieren geschickt,

Mit Sprache, die sinnlich, die Seele berührt.

Doch hinter der Fassade, hinter dem Schein,

Gibt es mehr zu entdecken, als man zunächst meint.

Denn Werbetexter sind mehr als nur Schmeichler,

Sie sind Denker und Träumer, Philosophen und Dichter.

Sie schauen hinter die Kulissen, sie hinterfragen das Warum,

Sie suchen nach Wahrheit, nach Sinn in dem Hier.

Sie verstehen die Menschen, ihre Sehnsüchte und Träume,

Und formen die Worte, die sie hören möchten, es scheint.

So preist der Werbetexter, der Meister der Sprache,

Die Produkte an, die wir kaufen, die Dinge, die uns behagen.

Doch tief in seinem Innern, da schlummert mehr,

Als nur Worte zu verkaufen, ein tieferes Sein, ein weiterer Kern.

Es ist allerdings nicht nur möglich, den Text eines berühmten Autors zu kopieren. Auch kann der eigene Schreibstil imitiert werden, indem der Befehl "Nutze den nachfolgenden Schreibstil" verwendet und anschließend ein Beispiel der eigenen Textkünste eingefügt wird. Konkret haben wir Chat GPT aufgefordert, einen Artikel über 3D-Drucker zu schreiben, und als Vorlage den ersten Absatz aus diesem Artikel verwendet.

Antwort: 3D-Drucker sind in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt und haben sich zu einem wichtigen Werkzeug in vielen Bereichen entwickelt. Ob in der Industrie, in der Kunst oder im privaten Bereich – 3D-Drucker ermöglichen es, dreidimensionale Gegenstände aus verschiedenen Materialien zu drucken und damit individuelle Lösungen zu schaffen.

Ein 3D-Drucker funktioniert ähnlich wie ein herkömmlicher Drucker, allerdings wird hierbei Schicht für Schicht ein 3D-Objekt erstellt. Dazu wird das Material, meist Kunststoff, in Form von Filamenten in den Drucker eingeführt und anschließend mithilfe von CAD-Dateien (Computer Aided Design) in das gewünschte 3D-Objekt umgesetzt.

Die Möglichkeiten, die sich durch 3D-Drucker eröffnen, sind nahezu unbegrenzt. So können beispielsweise Prototypen schnell und kostengünstig hergestellt werden, Ersatzteile für Maschinen gedruckt werden oder individuelle Kunstwerke erschaffen werden. Auch in der Medizin haben 3D-Drucker Einzug gehalten und können beispielsweise zur Herstellung von Prothesen oder implantierbaren Medizingeräten genutzt werden.

Allerdings gibt es auch Kritik an der Technologie, da sie zum Beispiel zur Verbreitung von Waffen beitragen kann, wenn sie in falsche Hände gerät. Es ist daher wichtig, dass 3D-Drucker in einem verantwortungsvollen Rahmen genutzt werden und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.

Insgesamt bieten 3D-Drucker jedoch viele Vorteile und sind eine spannende Entwicklung, die in Zukunft noch viele Möglichkeiten eröffnen wird.

Doch nicht nur der Schreibstil kann kopiert werden. Auch ist es möglich, Argumente von einem Fachbereich in einen anderen übertragen zu lassen, oder Chat GPT aufzufordern, verschiedene Perspektiven zu einem bestimmten Thema darzulegen. Bestimmte Textformen – wie die zuvor schon dargelegte punktuelle Argumentation – können ebenfalls bewusst eingefordert werden. Und auch Satire und Ironie soll Chat GPT beherrschen.

Beispiel-Prompt: Schreibe einen ironischen Kommentar darüber, dass das Computerspiel "Elden Ring" zu einfach ist.

Antwort: Wow, ich kann es kaum glauben, aber ich habe Elden Ring tatsächlich innerhalb von 24 Stunden durchgespielt! Ich meine, ich bin zwar ein erfahrener Gamer, aber dass das Spiel so einfach ist, hätte ich nie erwartet. Ich hatte mich schon auf epische Kämpfe und knifflige Rätsel gefreut, aber stattdessen wurde ich regelrecht durch die Levels gespült. Was für eine Enttäuschung! Ich werde wohl noch ein paar Wochen brauchen, um mich von diesem Easy-Modus zu erholen.

Und für Business-User kann es schließlich nützlich sein, die Zielgruppe des Textes genau zu definieren – etwa wenn man in der Anzeigenabteilung einer Tageszeitung arbeitet.

Beispiel-Prompt: Schreibe für die Zielgruppe der Anzeigenkunden eine Argumentation in punktueller Form, warum DER STANDARD die beste Tageszeitung ist.

Antwort:

Der Standard ist eine renommierte Tageszeitung mit einer langen Tradition und einem soliden Ruf für Qualitätsjournalismus. Die Zeitung bietet umfassende Berichterstattung aus allen Bereichen, von Politik und Wirtschaft bis hin zu Kultur und Sport. Der Standard verfügt über eine breite Leserschaft, die sich durch ein hohes Bildungsniveau und ein starkes Interesse an aktuellen Themen auszeichnet. Durch die Veröffentlichung von Anzeigen in Der Standard erreichen Sie eine gehobene Zielgruppe und können Ihre Marke effektiv positionieren. Die Zeitung bietet verschiedene Anzeigenformate und -optionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Werbung auf eine individuelle und zielgerichtete Weise zu gestalten. Der Standard ist auch online präsent und bietet zusätzliche Möglichkeiten, Ihre Anzeigen zu platzieren und Ihre Zielgruppe zu erreichen. Insgesamt bietet Der Standard als Tageszeitung eine hervorragende Plattform, um Ihre Anzeigen erfolgreich zu veröffentlichen und Ihre Marke zu präsentieren.

Der finale Ratschlag Rob Lennons ist schließlich einer, den auch andere Expertinnen und Experten geben und der wohl der wichtigste von allen ist: Seien Sie kreativ – denn je mehr Sie experimentieren, desto mehr werden Sie entdecken. Schrecken Sie dabei auch nicht vor unkonventionellen Methoden zurück, und suchen Sie nach neuen Ideen. Derzeit ist Chat GPT noch kostenlos – angesichts des großen Andrangs ist anzuzweifeln, dass dies noch ewig so bleiben wird. (Stefan Mey und Chat GPT, 5.1.2023)