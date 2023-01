Ein Zivilpolizist mit Schlagstock ging aggressiv gegen Jugendliche vor. Screenshot von einem Handyvideo

Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Floridsdorf wird nun wegen des Verdachts auf Polizeigewalt genauer untersucht. Mehrere Hundert Jugendliche haben in einem Wiener Gemeindebau in der Mitterhofergasse den Jahresausklang gefeiert, einige von ihnen Böller in Richtung der anwesenden Polizisten geworfen, woraufhin die Lage eskalierte.

"Wir haben die Polizisten gesehen und uns gefragt, was ist da los?", beschreibt einer der Jugendlichen dem STANDARD die Situation gegen halb zehn am Abend. Er spricht von rund 300 Jugendlichen und von Polizisten, die immer mehr wurden. Die Stimmung sei friedlich gewesen, bis ein Böller in Richtung der Einsatzkräfte geflogen sei. "Es waren fünf bis zehn Idioten unter den Jugendlichen", erzählt der Mann. Nach dem Böller "ist die Polizei nach vorne gestürmt". Dabei seien die Jugendlichen als "Hurenkinder" beschimpft worden. Weil einige Jugendliche das Geschehen mit dem Handy gefilmt haben, drohte die Polizei, die Geräte einzuziehen – was nicht passierte, nachdem die Smartphones wieder eingesteckt wurden.

Videoaufnahmen zeigen das Vorgehen der Polizei am Silvesterabend DER STANDARD

Masken und Schlagstöcke

Nun sind aber doch Videos von der Nacht aufgetaucht. Sie zeigen einen Zivilpolizisten, der Jugendliche stößt, wüst beschimpft, bedroht und auch schlägt. Geschlagen wurden auch Unbeteiligte, allein wegen ihrer Anwesenheit, beschreibt einer: "Zwei Zivilpolizisten kamen aus einer der Stiegen, zogen sich eine Maske über den Kopf, eine orange Schleife mit der Aufschrift Polizei über den Oberarm und stürmten los. Viele Jugendlichen flüchteten. Wir waren zu viert, hatten keine Böller bei uns und rannten deshalb nicht weg. Die Polizisten haben ihre Teleskopschlagstöcke rausgeholt, und einer hat mich auf den Oberschenkel geschlagen, bevor er weiterrannte."

Daraufhin wollte der Mann die Dienstnummer des Exekutivbeamten, und er wollte dieses Gespräch via Handy festhalten. Da soll der Polizist wieder den Schlagstock herausgeholt und dem Mann gedroht haben. "Ein zweiter Polizist hat meinem Freund auf den Rücken geschlagen und sagte, wir sollen die Handys weggeben." Ein Freund sei später am Boden fixiert und geschlagen worden.

Diszplinarbehörde eingeschaltet

Ein Video dieser Nacht, das online auftauchte, "ist bei uns bereits bekannt und wurde zur Überprüfung gesichert und zur rechtlichen und disziplinären Beurteilung weitergeleitet", hieß es von der Polizei. Im Polizeiprotokoll finden sich diese und ähnliche Situationen laut Falter nicht. Einer der auf den Videos brüllenden Zivilpolizisten soll demnach ein Offizier sein. Er wurde der Disziplinarbehörde gemeldet.

Nach Angabe eines in der Nacht anwesenden Jugendlichen sollen ausschließlich die Zivilpolizisten aggressiv gewesen sein. "Die Uniformierten waren ziemlich friedlich."

An dem Abend gab es drei Festnahmen, mehr als 200 Identitätsfeststellungen, und dutzende Personen wurden angezeigt. (Guido Gluschitsch, 4.1.2022)