Ayatollah Ali Khamenei gibt sich bei einem Treffen mit iranischen Frauen in Teheran zum Thema Kopftücher ungewöhnlich mild.

Foto: EPA / KHAMENEI OFFICE HANDOUT

Teheran – Das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat beim Kopftuchzwang versöhnlichere Töne angeschlagen. "Schlecht oder locker sitzende Kopftücher sind nicht richtig. Aber es bedeutet nicht, dass wir sie entgegen von Religion und Revolution betrachten sollten", wurde der iranische Religionsführer am Mittwoch von der Nachrichtenagentur Irna zitiert. "Wir alle haben Schwächen, die wir beheben müssen, und alles, was wir beheben können, wird besser."

Nach der Islamischen Revolution 1979 wurden im Iran strenge islamische Kleidungsvorschriften eingeführt, die auch kontrolliert werden.

Zunehmender Druck auf iranische Führung

Die politische Führung des Iran steht seit Ausbruch der landesweiten Proteste Mitte September unter enormem Druck. Ausgelöst vom Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam, stürzte Teheran in die schwerste politische Krise seit Jahrzehnten. Die 22-Jährige war vor mehr als drei Monaten wegen Verstoßes gegen die im Iran geltenden islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden.

Die darauffolgenden Proteste, die sich auch gegen das islamische Herrschaftssystem richteten, wurden gewaltsam niedergeschlagen. Inzwischen sind immer mehr Frauen in iranischen Metropolen in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zu sehen. Während die sogenannte Sittenpolizei, die auch Amini festgenommen hatte, fast vollständig von den Straßen verschwunden ist, soll der Kopftuchzwang durch andere Methoden, etwa Videoüberwachung, verfolgt werden.

Offizier der Revolutionsgarden erschossen

In der iranischen Hauptstadt Teheran wurde am Dienstag ein Mitglied der Revolutionsgarden (IRGC) getötet. Der Mann sei vor seinem Hauseingang erschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch. Der Soldat war demnach Kommandant einer lokalen Basij-Einheit, der IRGC-Hilfsmiliz, im Süden Teherans. Bei dem Angriff sei auch eine weitere Person verletzt worden.

Zu den genauen Hintergründen der Tat, die Tasnim als "Terroranschlag" bezeichnete, war zunächst nichts bekannt. Am Dienstag wurden anlässlich des Todestages des einflussreichen IRGC-Kommandanten Ghassem Soleimani landesweit Trauerveranstaltungen abgehalten. Während Systemanhänger die IRGC als Eliteeinheit verehren, haben die Wächter der Revolution jüngst durch ihre Rolle bei der Unterdrückung der seit mehr als drei Monaten im Land andauernden systemkritischen Proteste auch großen Hass auf sich gezogen. (APA, dpa, red, 4.1.2023)