Frances McDormand in der Rolle der Mutter, die gegen alle Widerstände den Mörder ihrer Tochter sucht: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", zu Recht oscarprämiert: 23 Uhr, ZDF. Foto: Fox Searchlight Pictures

19.00 NEWSSHOW

Democracy Now! Tagesaktuelle News zur internationalen Politik, präsentiert von Amy Goodman und Juan González. Bis 21.05, Okto TV

19.40 REPORTAGE

Re: Traum vom eigenen Schloss Europa ist der Kontinent der Schlösser, Burgen und Gutshäuser, doch viele der Prachtbauten verfallen und werden oft zum Schnäppchenpreis angeboten. Immer mehr Privatleute träumen davon, in einem Schloss zu leben. Bis 20.15, Arte

20.15 KABARETT

Monika Gruber – Wahnsinn! "Tante Moni" muss sich wieder über alles und jeden aufregen. Knapp zwei Stunden lässt die Kabarettkönigin Grant und Scherben hageln, um am Ende zu einer echt bayerischen Einsicht zu kommen: Jo mei. Bis 21.00, BR

20.15 NICHT AUFGEBEN

Kirschblüten – Hanami (D 2008, Doris Dörrie) Trudi (Hannelore Elsner) zieht es nach Japan, ihrem Gatten Rudi (Elmar Wepper) zuliebe bleibt sie im heimischen Bayern. Rudi ist schwer krank – wer dann stirbt, ist aber Trudi. Und Rudi macht an ihrer statt die Reise nach Japan. Toll gespielt, traurig, melancholisch, aber nie kitschig.

Bis 22.15, RBB

21.50 BERGAUF

Vertical Limit (USA 2000, Martin Campbell) Halbspannende Blaupause von Renny Harlins Gipfelaction Cliffhanger, mit für die damalige Zeit ambitionierten Spezialeffekten, dafür ohne Sylvester Stallone. Bis 23.45, ZDF neo

21.55 SCHARF

Aufschneider (Ö 2010, David Schalko) Josef Hader als Wolf Haas’ verschrobener Pathologe, der eine eigenartige Einstellung zum Tod sowie ein gespanntes Verhältnis zu seinen Kollegen (Oliver Baier und Pia Hierzegger) hat. Ursula Strauss macht es dem Doktor als Ex-Frau auch nicht recht, wie auch Tanja Raunig als Tochter. Besonders der erste Teil ist ein großer Spaß. Bis 1.10, ORF1

22.25 STÜRMISCH

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, USA/GB 1999, Neil Jordan) Romantisch kann Neil Jordan, wir erinnern uns an Moonstruck, Cher und Nicolas Cage. Hier ringen Julianne Moore und Ralph Fiennes um ihre Bestimmung: Liebe zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, intensiv. Bis 0.00, 3sat

22.25 TALK

Stöckl Gäste: Udo Jürgens’ Tochter Jenny Jürgens, die Gastronomen Eveline und Walter Eselböck, Kabarettist Günther Lainer und die Ökonomin Katharina Bergant. Bis 23.25, ORF2

23.00 FRANCES MCDORMAND

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (USA 2017, Martin McDonaghs) Frances McDormand spielt eine 50-jährige Frau, deren Tochter brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Die polizeilichen Untersuchungen gehen zu schleppend voran, also greift sie in Trauer und Zorn zur entschlossenen Selbsthilfe. Die Reaktionen der Sheriffs (Woody Harrelson, Sam Rockwell) tragen nicht zur Beruhigung der Situation bei. McDormand in einer Traumrolle. Ein mehr als verdienter Oscar. Bis 0.45, ZDF