Treffen im verwahrlosten Gemeindezentrum aufeinander: Gideon (Clemens Janout) und Kristy (Julia Hammerl). Foto: Florentina Amon

Seit 2009 arbeitet das von Schauspielerin und Regisseurin Angie Mautz gegründete Junge Theater Klagenfurt an einem Spielplan, der zwischen oft gespielten Klassikern und kaum bekannten Stücken hin und her pendelt. Neben dem Schüler Gerber, Leonce und Lena oder Kunst von Yasmina Reza realisierte die stetig gewachsene Gruppe bisher auch wenig eingeführte Titel wie den Einakter Ein schöner Sonntag für Creve Coeur von Tennessee Williams (2017) oder die österreichische Erstaufführung des Klimakrisenstücks These little town blues are melting away der finnischen Autorin Pipsa Lonka (2015).

Neben Angie Mautz gehören dem Produktionsteam die Regisseurin Kerstin Haslauer und der Schauspieler Clemens Janout an. Gemeinsam mit Schauspielerin Julia Hammerl bestreiten die beiden Letzteren auch die aktuelle Produktion Märchenherz, die am Samstag, 7. Jänner, Premiere in der Theater Halle des Klagenfurter Ensembles feiert.

Wundersame Imaginationen

Märchenherz ist ein 1996 geschriebenes Theaterstück des britischen Dramatikers, Filmemachers und Malers Philip Ridley (Originaltitel: Fairytaleheart, übersetzt von Andreas Pegler), in dem die filigrane erste Liebe zweier junger Menschen im Zentrum steht. 2010 war das in der Tradition britischer Sozialdramen stehende Stück auch im Wiener Theater der Jugend zu sehen.

In einem leerstehenden und offenkundig verwahrlosten Gemeindezentrum im Londoner East End treffen die beiden 15-jährigen Teenager Kristy und Gideon aufeinander. Die beiden pubertierenden, aber nicht witzlosen Jugendlichen legen in einem von vielen unmittelbaren Problemen geprägten Gespräch allmählich ihre unsichtbaren Panzer ab und vertiefen sich in eine innige Auseinandersetzung voller wundersamer Imaginationen. Ein wärmendes Jänner-Stück für junge wie ältere Erwachsene. (Margarete Affenzeller, 6.1.2023)