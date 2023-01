In dieser Galerie: 3 Bilder Kristoffersen profitierte im ersten Lauf von Startnummer eins und ließ in der Entscheidung nichts mehr anbrennen. Foto: AP/Alessandro Trovati Premierensieg 2022/23 für den Norweger und den Hirscher-Ski. Foto: EPA/ANNA SZILAGYI Belohnte sich für seine Attacke mit Platz zwei: Manuel Feller. Foto: EPA/ANNA SZILAGYI

Garmisch-Partenkirchen – Henrik Kristoffersen hat am Mittwoch beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen einen überlegenen Sieg gefeiert und durfte damit erstmals in der Saison am Podest ganz nach oben steigen. Der Norweger setzte sich bei seinem 29. Weltcupsieg in 1:48,37 Minuten um 1,22 Sekunden vor Manuel Feller und 1,46 vor dem Franzosen Clement Noel durch und holte den ersten Sieg für die Skimarke Van Deer-Red Bull Sports von Marcel Hirscher.

Während sich Feller von Halbzeitplatz vier auf Endrang zwei verbesserte und seine dritte Saisonpodestplatzierung holte, fiel der nach Lauf eins hinter Kristoffersen zweitplatzierte Deutsche Linus Straßer aus.

Zweitbester Österreicher wurde Fabio Gstrein (+1,98) als Neunter. Die übrigen Österreicher blieben bei eher frühlingshaften Bedingungen und entsprechender Piste unter ihren Möglichkeiten. Michael Matt (2,36) belegte den 16. Rang, Marco Schwarz (3,07) fiel nach einem Patzer in der Entscheidung von Platz 15 auf 23 zurück.

Im zweiten Lauf gescheitert ist Adrian Pertl. Das Finale der besten 30 verpasst haben Dominik Raschner (4,85) und Simon Rueland (5,24). Im dritten Saisonslalom zum bereits dritten Mal ausgeschieden ist Johannes Strolz. Der Kombinations-Olympiasieger scheiterte bereits im ersten Durchgang. (honz, APA, 4.1.2023)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen

Endstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:48,37 52,84 55,53

2. Manuel Feller (AUT) 1:49,59 +1,22

3. Clement Noel (FRA) 1:49,83 +1,46

4. Daniel Yule (SUI) 1:50,08 +1,71 5

5. Stefano Gross (ITA) 1:50,16 +1,79

6. Tommaso Sala (ITA) 1:50,20 +1,83

7. Marc Rochat (SUI) 1:50,23 +1,86

8. Loic Meillard (SUI) 1:50,33 +1,96

9. Fabio Gstrein (AUT) 1:50,35 +1,98

10. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:50,40 +2,03

11. Luke Winters (USA) 1:50,41 +2,04

12. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:50,46 +2,09

13. Alexis Pinturault (FRA) 1:50,61 +2,24

14. Erik Read (CAN) 1:50,62 +2,25

15. Filip Zubcic (CRO) 1:50,67 +2,30

16. Michael Matt (AUT) 1:50,73 +2,36

. Timon Haugan (NOR) 1:50,73 +2,36

18. Samuel Kolega (CRO) 1:50,79 +2,42

19. Tanguy Nef (SUI) 1:50,83 +2,46

20. David Ryding (GBR) 1:50,94 +2,57

21. Albert Popow (BUL) 1:50,96 +2,59

22. Luca Aerni (SUI) 1:51,41 +3,04

23. Marco Schwarz (AUT) 1:51,44 +3,07

24. Joaquim Salarich (ESP) 1:51,84 +3,47

25. Yohei Koyama (JPN) 1:52,99 +4,62

26. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:04,02 +15,65

Zweiter Durchgang:

1. Stefano Gross (ITA) 53,33

2. Alexander Steen Olsen (NOR) 53,37 +0,04

3. Filip Zubcic (CRO) 53,78 +0,45

4. Marc Rochat (SUI) 53,86 +0,53

5. Tanguy Nef (SUI) 53,87 +0,54

6. Samuel Kolega (CRO) 53,99 +0,66

7. Luke Winters (USA) 54,09 +0,76

8. Erik Read (CAN) 54,47 +1,14

9. Michael Matt (AUT) 54,86 +1,53

10. Alexis Pinturault (FRA) 55,02 +1,69

11. Luca Aerni (SUI) 55,10 +1,77

12. Joaquim Salarich (ESP) 55,15 +1,82

13. Tommaso Sala (ITA) 55,26 +1,93

14. Ramon Zenhäusern (SUI) 55,38 +2,05

15. Manuel Feller (AUT) 55,42 +2,09

weiter:

16. Fabio Gstrein (AUT) 55,51 +2,18

24. Marco Schwarz (AUT) 56,05 +2,72

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Adrian Pertl (AUT), Kristoffer Jakobsen (SWE), Linus Straßer (GER), Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

Erster Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 52,84

2. Linus Straßer (GER) 53,55 +0,71

3. Clement Noel (FRA) 53,77 +0,93

4. Manuel Feller (AUT) 54,17 +1,33

5. Loic Meillard (SUI) 54,34 +1,50

. Daniel Yule (SUI) 54,34 +1,50

7. Timon Haugan (NOR) 54,71 +1,87

8. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 54,73 +1,89

9. Fabio Gstrein (AUT) 54,84 +2,00

10. Tommaso Sala (ITA) 54,94 +2,10

11. Albert Popow (BUL) 55,07 +2,23

12. Ramon Zenhäusern (SUI) 55,08 +2,24

13. David Ryding (GBR) 55,32 +2,48

14. Kristoffer Jakobsen (SWE) 55,36 +2,52

15. Marco Schwarz (AUT) 55,39 +2,55

weiter:

16. Adrian Pertl (AUT) 55,40 +2,56

19. Michael Matt (AUT) 55,87 +3,03

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

38. Dominik Raschner (AUT) 57,69 +4,85

42. Simon Rueland (AUT) 58,08 +5,24

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Johannes Strolz (AUT), Alex Vinatzer (ITA), Giuliano Razzoli (ITA)

Disqualifiziert im 1. Durchgang:

Lucas Braathen, Atle Lie McGrath (beide NOR)