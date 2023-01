Es ist angerichtet für Henrik Kristoffersens Premiere in der Saison 2022/23. Foto: AP/Alessandro Trovati

Garmisch-Partenkirchen – Henrik Kristoffersen hat die Startnummer eins perfekt genützt und im ersten Durchgang des Slaloms in Garmisch-Partenkirchen eine überlegene Bestzeit erzielt. Der Norweger führt in 52,84 Sekunden 0,71 vor dem Deutschen Linus Straßer und 0,93 vor dem Franzosen Clement Noel. Manuel Feller hatte als Vierter bereits 1,33 Sekunden Rückstand auf Kristoffersen, der bislang noch keinen Saisonsieg verbuchen konnte, aber mehrmals knapp dran war. Zuletzt musste er sich in Madonna di Campiglio nur um acht Hundertstelsekunden Daniel Yule geschlagen geben. Der Schweizer rangiert zur Halbzeit in Garmisch ex aequo mit seinem Landsmann Loic Meillard (+1,50) auf Platz fünf.

Zweitbester Österreicher ist Fabio Gstrein (2,00) als Neunter. Im zweiten Durchgang (ab 18.45 Uhr, live ORF 1) dabei sein werden auch Marco Schwarz (15./2,55), Adrian Pertl (16./2,56) und Michael Matt (19./3,03).

Das Finale der besten 30 verpasst hat Dominik Raschner (4,85). Im dritten Saisonslalom zum bereits dritten Mal ausgeschieden ist Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz. (red, 4.1.2023)