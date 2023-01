Dr. Manhattan (Billy Crudup) will die Welt retten. Doch der Preis dafür ist hoch. Er droht Silk Spectre II (Malin Akerman) zu verlieren: "Watchmen", 0.15 Uhr, ZDF neo. Foto: ZDF, Warner Bros. Pictures

19.20 DOKUMENTATION

Think Big! Die Künstlerin Katharina Grosse

Mit Spraypistole und kräftigen Farben verwandelt die Deutsche Innen- und Außenräume in begehbare Farblandschaften. In Welten, in denen sie die Grenzen zwischen Zwei- und Dreidimensionalität aufhebt und die Betrachter auffordert, ihre Seh- und Denkgewohnheiten zu revidieren. Bis 20.00, 3sat

20.15 KABARETT

Monika Gruber – Zu wahr um schön zu sein

Die bayerische Lachwurzn gibt Etzes – Fernsehen, Unterschied zwischen Mann und Frau und Älterwerden sind Garanten für Brüllmomente. Bis 21.50, ORF 1

20.15 VOLLGAS

Speed (USA 1994, Jan de Bont) Fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, explodiert er mitsamt seinen Insassen. Als Fracht mit Star-Appeal an Bord: Keanu Reeves und Sandra Bullock. Regisseur Jan de Bont hat aus diesen Voraussetzungen einen der erfolgreichsten Actionthriller der 1990er-Jahre kreiert. Bis 22.40, ZDF neo

20.15 FILMKLASSIKER

Es war einmal in Amerika (Once Upon a Time in America, USA/I 1984, Sergio Leone) Die fast ein halbes Jahrhundert umfassende Lebensgeschichte des New Yorker Gangsters Noo dles (Robert De Niro), der sich durch Gewalt und Korruption nach oben arbeitet, durch den Verrat seines Freundes Max (James Woods) aber scheitert. 15 Jahre nach Spiel mir das Lied vom Tod entwirft Sergio Leone ein Amerika-Epos von ausufernder Pracht, klassischem Format und mythischer Wucht. Die beispielhafte Chronik einer amerikanischen Karriere ist zugleich der melancholische Abgesang auf die Ideale des American Dream, der an moderner Macht- und Profitgier zerbrechen muss. Zwar folgt Leone den Mustern des Gangstergenres, er bricht jedoch den Ablauf der Geschichte mit einer komplexen Rückblendentechnik. Ein wahnwitziges, ans Herz gehendes Stück Exzess: Wer hätte das in den mageren Achtzigern für möglich gehalten? Bis 0.15, Servus TV

21.50 INSPEKTOR GIBT’S KEINEN

Kottan ermittelt: Die Beförderung (Ö 1981, Peter Patzak) Der Major (Lukas Resetarits) ermittelt in Lanzarote, daheim gibt es heftiges Interesse an der nur vermeintlich freien Stelle. Und erstmals macht sich Kurt Weinzierl als Dezernatsleiter Pilch zum Deppen. Bis 23.20, ORF 1

23.35 KAFF

Bad Fucking (Ö 2013, Harald Sicheritz) Im Kaff Bad Fucking hat jeder ein Geheimnis, Souvenirgeschäftsbesitzerin Veronika will da raus. Nach dem Roman von Kurt Palm, mit Martina Ebm. Bis 1.15, ORF 1

0.15 SUPERHELDENFILM

Watchmen – Die Wächter (Watchmen, USA 2009, Zack Snyder) Comic-Klassiker: Der Rächer Rorschach (Jackie Earle Haley) wittert Gefahr, als einer seiner früheren Kameraden ermordet wird. Als er versucht, alle Ex-Watch men vor der Verschwörung zu warnen, hört niemand auf ihn. Seine Suche nach Hilfe führt ihn zu seinem Ex-Partner Nite Owl (Stephen McHattie). Bis 2.45, ZDF neo