Rico (Karina Pele) und Oskar (Isabella Campestrini) bekommen es mit Dieben zu tun.

Foto: Philip Brunnader

Linz – Was ist das Gegenteil von Hochbegabung? Natürlich Tiefbegabung! Ein cleveres Wortspiel des deutschen Autors Andreas Steinhöfel, das er 2008 für seine Rico und Oskar-Kinderbuchserie erfunden hat. Steinhöfel, der für seine Bücher vielfach ausgezeichnet worden ist und dessen Bücher in Deutschland zur Schullektüre zählen (etwa Paul Vier und die Schröders aus dem Jahr 1992, erzählt darin von zwei unterschiedlich begabten Nachbarsbuben in Berlin, deren Alltag abenteuerliche Herausforderungen bietet – von Entführung über Schneesturm bis hin zu Diebstahl und Leichenfund. Die Berliner Zeitung lobt die Bände als "die lustigsten, weisesten, herzwärmsten Bücher übers Kindsein in Berlin".

Seltsamer Nachbar

Mit hochkarätiger Besetzung (Karoline Herfurth, Katharina Thalbach, Milan Peschel u. v. a. m.) wurde der unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete erste Band 2014 verfilmt (Rico, Oscar und die Tieferschatten). Band drei der Erfolgsserie feiert nun in einer Bühnenfassung am Landestheater Linz Premiere. In Rico, Oskar und der Diebstahlstein bekommen es die beiden Burschen mit einem seltsamen Nachbarn zu tun, sogar mit Einbrechern – für Aufregung ist immer gesorgt. Dafür fahren sie aber auch ans Meer und kommen außerdem noch einem Promi ziemlich nahe.

Die Südtirolerin Tanja Regele (zuletzt Mongos, 2020) inszeniert nun die dramatisierte Romanfassung und schließt damit an die Linzer Inszenierung von Teil eins aus dem Jahr 2017 an. Die Episoden der jeweiligen Bände stehen für sich, Vorkenntnisse sind also nicht notwendig. Premiere ist am Freitag, 6. Jänner, um 15 Uhr in den Kammerspielen des Landestheaters. Empfohlen wird die Aufführung für junges Publikum ab dem neunten Lebensjahr. (Margarete Affenzeller, 5.1.2023)