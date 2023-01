Die russische Armee muss ihre Opferzahlen bei einem ukrainischem Angriff in Neujahrsnacht nach oben korrigieren

In der Stadt Druschkiwka ist eine Eishalle bei Raketenangriffen völlig zerstört worden. Foto: Reuters/CLODAGH KILCOYNE

Kiew/Moskau/London – Die ukrainische Führung rechnet offenbar mit verstärkten Militäroperationen der Russen im Osten der Ukraine. In diesem Zusammenhang sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, Russland könnte schon bald einen neuerlichen großen Bodenangriff planen. Der Kreml sei offenbar dabei, eine weitere große Mobilisierungswelle unter jungen Russen zu starten, dabei könnten auch die russischen Grenzen geschlossen werden, um wehrfähigen jungen Männern die Flucht vor dem Kriegsdienst unmöglich zu machen.

"Wir haben keinen Zweifel daran, dass die gegenwärtige russische Führung alles, was sie noch hat, und jeden, den sie dazu einziehen kann, nutzen wird, um ihre Niederlage hinauszuzögern", sagte Selenskyj.

Die ukrainische Führung hatte schon vor einigen Wochen – offenbar gestützt auf westliche Geheimdienstinformationen – vor einer neuen Bodenoffensive gewarnt. Diese könnte sich, so wie in der Anfangsphase der russischen Angriffe im Spätwinter und Frühjahr 2022, auch neuerlich gegen die Hauptstadt Kiew richten.

Massive russische Angriffe

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Kriegsgeschehen berichtete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, Russland habe in den vorangegangenen 24 Stunden sieben Raketenangriffe, 18 Luftangriffe und mehr als 85 Angriffe mit Mehrfachraketen durchgeführt – auch auf zivile Infrastruktur in den drei Städten Kramatorsk, Saporischschja und Cherson.

"Es gibt Opfer unter der Zivilbevölkerung", beklagte der Generalstab die Lage – doch Russland bestreitet stets, Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Der ukrainische Generalstab teilte außerdem mit, dass sich die russischen Streitkräfte weiterhin auf den Vormarsch im Gebiet von Bachmut konzentrieren, einer Stadt nördlich der ostukrainischen Metropole Donezk. Bachmut liegt nach monatelangen Kämpfen größtenteils in Trümmern. Die Berichte über die Kampfhandlungen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Korrektor der Opferzahlen nach oben

Zu einer Korrektur der Opferzahlen nach oben sah sich indes die russische Militärführung am Mittwoch gezwungen: Nicht 63, sondern 89 Tote habe es in der Neujahrsnacht bei ukrainischen Angriffen auf eine russische Soldatenunterkunft in Makijiwka bei Donezk gegeben. Die ukrainische Seite sprach hingegen stets von 400 Toten, auch diese Zahlen lassen sich nicht verifizieren.

Ein hoher russischer Militär bestätigte am Mittwoch auch erstmals zahlreiche Medienberichte, denen zufolge Soldaten trotz strikten Verbots ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten.

Neben solchen punktuellen Fehlern stellt auch das prinzipielle Waffenmanagement die russische Seite vor Probleme: Britischen Geheimdienstinformationen zufolge führt unsichere Munitionslagerung zu einem unnötig hohen Risiko für die russischen Truppen. Man könne angesichts des Ausmaßes der Zerstörung in Makijiwka davon ausgehen, dass nahe der Unterkunft auch Munition gelagert worden sei.

Diese riskante und dezidiert "unprofessionelle" russische Praxis sei dem Westen bereits vor dem Ukraine-Krieg bekannt gewesen. (red, 4.1.2023)