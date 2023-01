10.40 BALLETT

Schwanensee Anlässlich seines 30. Todestages am 6. Jänner erinnert der ORF an den Tänzer und Choreografen Rudolf Nurejew mit der verfilmten Version des Balletts aus dem Jahre 1967. Eine kurze Einführung mit dem ehemaligen Ballettdirektor Gerhard Brunner lässt Glanz und Faszination erahnen, mit denen sich Nurejew in die Tanzgeschichte eingeschrieben hat. Bis 12.30, ORF 2

13.05 RÜCKBLICK

Panorama Perlen aus dem ORF-Archiv, dieses Mal zum Thema "Jugend macht Musik" mit Blasmusikkapelle und Beatboxing. Bis 13.30, ORF2

16.35 GEBIMMEL

Der Glöckner von Notre Dame (Notre-Dame de Paris, F 1956, Jean Delannoy) Der Historienroman von Victor Hugo in farbenprächtigem Technicolor und mit Starbesetzung: Der bucklige Quasimodo (Anthony Quinn) verehrt und beschützt im mittelalterlichen Paris die schöne Esmeralda (Gina Lollobrigida). Hilflos sind die Außenseiter, weil sie sich vor den Mächtigen verstecken müssen. Bis 18.30, 3sat

19.10 REPORTAGE

Die große Stromlücke Was passieren muss, damit die Schweiz im Winter genügend Strom hat. Das Problem in diesem Winter: Es ist unklar, ob genügend französische Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen und ob Deutschland genügend Gas bekommt, um die Schweiz wie bisher mit Strom zu versorgen. Schon jetzt fehlt der Schweiz ein Stromabkommen mit der EU. Bis 20.00, 3sat

20.15 MORDSGESCHICHTE

Das perfekte Verbrechen (Fracture, USA 2007, Gregory Hoblit) Perfekt soll er sein, der Mord an seiner untreuen Ehefrau. Ted Crawford (Anthony Hopkins) erschießt sie und gesteht auf der Stelle – und zwar einem voreingenommenen Polizisten. Vertauschte Waffen und eine Gesetzesgrundlage machen Anwalt Willy Beachum (Ryan Gosling) den Prozess nicht leichter. Verwinkelt und spannend. Bis 22.30, Puls 4

23.40 SATIRE

Studio Orange Sophie Passmann lädt Gäste ein, redet mit ihnen unterschwellig über Literatur, dieses Mal mit der Schriftstellerin Mithu Sanyal und dem Publizisten Michel Friedman. Bis 0.25, ARD

0.30 THRILLER

Iris – Rendezvous mit dem Tod (Iris, F/B 2016, Jalil Lespert) Zuerst verschwindet die Frau eines Bankdirektors, dann kommt die Lösegeldforderung. Die Entführung entpuppt sich rasch als Täuschungsmanöver. Jalil Lespert setzt in seinem Thriller mit Romain Duris auf vielerlei Wendungen und schicke Oberflächen. Bis 2.00, 3sat

Die Frau eines Bankers verschwindet in Paris. Was hat die mysteriöse Claudia (Charlotte Le Bon) damit zu tun? "Iris – Rendezvous mit dem Tod", 0.30, 3sat. Foto: ZDF und Thibault Grabherr

1.15 ORGANISIERTE KRIMINALITÄT

Auf kurze Distanz (D 2016, Philipp Kadelbach) Klaus Roth (Tom Schilling) wird als verdeckter Ermittler in den Kreis der serbischen Wettmafia eingeschleust. Es geht nicht nur um Wetten im großen Stil, sondern auch um Erpressung, Auftragsmorde und schon bald um sein Leben. Bis 2.45, SWR

(Doris Priesching, 8.1.2023)