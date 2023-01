An ihrem 44. Geburtstag wird eine dreifache Mutter von ihrem Mann erstochen. Wie jahrelange Sprachlosigkeit dazu führte, zeigt die siebenteilige Serie

Nach dem Mord muss sich Vivi (Julia Beautx) um ihre kleine Schwester Emmi (Nele Richter) kümmern. Foto: ZDF

Sie sind eine echte happy Family, diese Klettmanns. Papa Peter (Torben Liebrecht) arbeitet als Anwalt, das liebenswerte Alltagschaos im schönen Haus mit den drei Kindern Vivi, Dani und Emmi sowie Hund Bruno organisiert Mama Maria (Maria Simon).

Gerade noch essen sie gemeinsam Schokoladenkuchen, alles ist so nett dekoriert wie in Schöner Wohnen. Die Mama nämlich hat Geburtstag. Es ist ihr letzter, denn Peter ersticht sie. Danach ruft er die Polizei und stellt sich.

"Kein Geheimnis lässt sich für immer verbergen. Geheimnisse sind wie Ungeziefer. Sie kriechen dir überall hin nach in jedes Eck", hört man wenig später aus dem Off. In der U-Haft legt Vati handschriftlich seine Lebensbeichte ab.

Natürlich hat einen Natalie Scharf damit schon gepackt. Sie verfasste das Buch zu Gestern waren wir noch Kinder verfasst und produzierte die siebenteilige Serie. Bereits jetzt ist sie in der ZDF-Mediathek abrufbar, in drei Teilen wird sie am 9., 10. und 11. Jänner jeweils um 20 Uhr 15 im ZDF zu sehen sein.

Ein Mord, und danach erfährt man, was den Täter getrieben hat – das spielt sich im Fernsehen hundertfach ab. Wer sich 309 Minuten Zeit lässt, um die Geschehnisse zu erzählen, muss schon etwas bieten.

Keine Privatschule mehr

Und das tut diese Serie auf mehreren Ebenen. Zunächst müssen die Kinder den abrupten Zusammenbruch der Familie verkraften. Mama tot, Papa verhaftet, das Haus und das komfortable Leben in der noblen Privatschule zu Ende.

Wie es den Angehörigen von Verbrechen geht, wie sie leiden und kämpfen müssen, das wird in Krimis nicht oft gezeigt. Scharf und Regisseurin Nina Wolfrum hingegen sparen nichts aus.

Gelegenheit, sich in die erste Reihe zu spielen, hat dabei vor allem die Schauspielerin und Influencerin Julia Beautx, die die 18-jährige Vivi darstellt. Der erzwungene Wandel vom verwöhnten Schul-Sweetheart zur verzweifelten Halbwaise, die den Kampf um die beiden kleinen Geschwister aufnimmt, gelingt.

Ihr zur Seite steht der junge Polizist Tim, der als Erster am Tatort war und den der Fall auch privat nicht loslässt. Selbst wer wenig fernsieht, ahnt bald: Hier gibt es ebenfalls ein Geheimnis.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Es ist zwar bedauerlich, was dem kleinen Tim in seiner Kindheit passiert ist, aber die Aufarbeitung ist jener Teil der Serie, der plump abgehandelt wird. Da kann man aber ein Auge zudrücken, denn – apropos Kindheit – um jene von Peter und Maria geht es umso ausführlicher.

Seit Schulzeiten kennen sie sich. Die Szenen der Abitur-Abschlussfeier könnte einigen vor dem Fernseher ein Flashback bescheren: Zurückweisung, Liebeskummer, Kotzerei nach zu viel Alkohol, dazu dröhnt die Musik der Neunziger.

Unfall und Missverständnis

Es passiert dann zweierlei: ein furchtbarer Unfall, den alle mitbekommen. Und ein dummes Missverständnis, von dem keiner eine Ahnung hat.

Beides setzt Ereignisse in Gang, die sich noch Jahrzehnte später auswirken. "Dies ist die Geschichte einer schweren seelischen Verletzung, die sich über drei Generation hinzieht und am Ende zur Katastrophe führt. Der Film ist ein Lehrstück über Sprachlosigkeit und die Unfähigkeit, sie zu überwinden", sagt Ulrich Tukur. Er spielt Peters Vater, einen herrischen Choleriker, unter dem die Familie leidet.

Grausam ist der Mord, grausam ist es aber auch mitanzusehen, wie sich Peter nie befreien kann. Nicht vom Vater, nicht von der eigenen Schuld und Lebenslüge. Es geht immer weiter und weiter. Bis es eben nicht mehr geht.

Produzentin und Autorin Scharf sagt, mit der Serie habe sich für sie "ein Traum" erfüllt. Sechs Jahre dauerte die Arbeit daran. Inspiriert wurde Scharf von den Erzählungen ihres eigenen Vaters, eines Psychiaters und Neurologen. Kontrollverlust hat sie schon früh beschäftigt. Auch um den geht es in der Serie – bis zur überraschenden Draufgabe in der letzten, bitteren Minute. (Birgit Baumann, 5.1.2023)