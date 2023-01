Michael Smith ist der König der Darts-Welt. Foto: APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Michael Smiths erster Schritt auf den Thron des Darts-Sports war ein Fahrradsturz. Als 15-jähriger Bursche brach er sich auf dem Schulweg die Hüfte und griff eingegipst erstmals zu den Pfeilen. Seinen ersten 180er, also drei perfekte Darts in Serie, warf er noch auf Krücken. Am Donnerstagabend krönte sich der 32-jährige Smith mit einem 7:4-Finalsieg gegen den Topfavoriten Michael van Gerwen erstmals zum Darts-Weltmeister.

Schon lange galt Smith als einer, der seinen Finalgegner als Dominator des Sports ablösen könnte – wenn er nur endlich einmal ein großes Endspiel gewinnen würde. 2019 verlor er das WM-Finale gegen "MvG", im Vorjahr gegen Peter Wright. Diesmal machte es der Mann aus St. Helena nahe Liverpool besser – und zwar besonders spektakulär. Smith warf schon früh in der Partie den zweiten Neundarter der Finalgeschichte: Er schleuderte alle neun Pfeile aus 2,37 Metern exakt in das jeweils gewünschte, etwa 32 mal 8 Millimeter große Feld. Da van Gerwen parallel erst sein neunter Wurf misslang, war es das beste je im Darts gespielte Leg (Spiel).

"Bully Boy" ist privat entspannt

"Ich habe mir diese Neun ungefähr eine Million Mal angeschaut", twitterte Smith in den frühen Morgenstunden. Der frischgebackene Weltranglistenerste hatte den Sieg mit seiner Frau Dagmara und seinen Söhnen Junior und Kasper gefeiert. Die Burschen durften wieder in den Alexandra Palace, im Halbfinale hatte er sie noch aus der Londoner Darts-Kathedrale verbannt. "Die Kids haben mich im Viertelfinale abgelenkt und aus dem Konzept gebracht", sagte der angespannte Papa.

Smith gilt trotz seines Spitznamens "Bully Boy" als entspannter Familienmensch. Der Rufname ist ein Relikt aus Smiths Zeit auf einer Rinderfarm, wo der einst über 125 Kilo schwere Lackel ein neugeborenes Kalb etwas ruppig bändigte.

Trotz verschiedener Jobs waren Smiths Prioritäten stets sportlicher Natur. Die Abschlussprüfung seiner Zimmermann-Ausbildung spritzte er für ein Darts-Turnier – und kassierte dort zwei Niederlagen. "Ich dachte, ich hatte mein Leben weggeworfen. Aber es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens." Als Zimmermann habe er dreißig Pfund pro Woche verdient. Am Donnerstag waren es 500.000 an einem Abend.

"Ich kaufe mir einen Bullen für meinen Vorgarten", sagte Smith, der einen großen Bauernhof sein Zuhause nennt. "Einen echten." Er werde Ferdinand heißen, aber: "Wir werden ihn wohl Ferdi nennen." (Martin Schauhuber, 4.1.2023)