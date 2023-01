Österreichs Eishackler beim Kassieren in Halifax. Foto: APA/Getty Images/MINAS PANAGIOTAKIS

Halifax – Österreichs Eishockey-Nachwuchs hat bei der U20-WM in Kanada auch das zweite Relegationsspiel gegen Lettland verloren, womit der Abstieg besiegelt ist. In Halifax fingen sich die ÖEHV-Junioren am Mittwoch eine 2:4 (0:1,0:2,2:1)-Niederlage ein. Die weitaus effizienteren Letten entschieden die "best of three"-Serie damit bereits vor dem möglichen dritten Spiel mit 2:0 für sich. Am Montag hatte Lettland das erste Duell mit 5:2 gewonnen.

Bogdans Hodass (7.), Girts Silkalns (27.) und Dans Locmelis (28.) mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel sowie Sandis Vilmanis (45.) trafen für die Balten. Für Österreich schrieben Salzburg-Stürmer Luca Auer (56.) und Finn van Ee (58.) vom KAC erst im Finish an. Die junge Mannschaft von Trainer Kirk Furey agierte über weite Strecken ebenbürtig und gab auch mehr Schüsse ab als der Gegner, am Ende fielen die Tore aber zu spät. Dass sich die Österreicher ihre einzige Zwei-Minuten-Strafe in der Partie just vor der Schlusssirene einhandelten, erschwerte die Aufholjagd noch zusätzlich. (APA, 4.1.2023)