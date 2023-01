Die Masken-Tragepflicht wird von der EU empfohlen. Foto: EPA/ANDY RAIN

Trotz einer massiven Corona-Welle in China haben sich die EU-Staaten nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik einigen können – empfehlen diese aber nachdrücklich. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte, werden die EU-Länder nachdrücklich dazu aufgefordert, für Reisenden aus China in Richtung Europa vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorzuschreiben.

Dieser soll nicht älter als 48 Stunden sein. Einig sei man sich unter anderem darin, das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge zu empfehlen. Die Entscheidung ist für die einzelnen EU-Staaten nicht bindend, gilt jedoch als wichtige Leitschnur. Mitte des Monats sollen die Maßnahmen überprüft werden.

Weiters sehen die Empfehlungen ein Monitoring der Abwässer von europäischen Flughäfen vor, die Ankünfte aus China verzeichnen.

China plant, die Vorschriften für Ausreisen ab 8. Jänner zu erleichtern. Spitäler und Krematorien sind seit den Lockerungen im Spätherbst überfüllt. (APA, red, 4.1.2022)