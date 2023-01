Schweizer WM-Torhüter soll laut Sky-Bericht bis 2025 unterschreiben – Gladbach will 34-Jährigen aber nur bedingt ziehen lassen

Die Anzeichen eines Transfers von Yann Sommer zu den Bayern verdichten sich. Foto: IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Der mögliche Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum deutschen Fußball-Meister Bayern München nimmt konkretere Formen an. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sind sich Sommer und die Bayern über einen Wechsel im Winter mündlich einig geworden. In München könnte der 34-jährige Schweizer demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Über diese Vertragsdauer hatte zuvor auch schon die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" berichtet.

Auch die Verantwortlichen von Sommers aktuellem Club Borussia Mönchengladbach wüssten von der Einigung. Eine Freigabe im Winter wird es jedoch von Gladbacher Seite nur dann geben, wenn der Club einen passenden Nachfolger für den Schweizer WM-Torhüter gefunden hat. Außerdem soll Trainer Daniel Farke seinen Goalie unbedingt bis zu dessen Vertragsende im Sommer halten wollen. Die Bayern, bei denen auch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer unter Vertrag steht, suchen einen Ersatz für Stargoalie Manuel Neuer, der wegen eines Unterschenkelbruchs für den Rest der Saison ausfällt.

Groß genug?

Vor dem anstehenden Blitztransfer wurde in Münchner Medien bereits die Frage aufgeworfen, ob Yann Sommer mit seinen 1,83 Metern nicht zu klein für das große Bayern-Tor sei. Manuel Neuer, den der Schweizer ersetzen soll, ist zehn Zentimeter größer.

Zumindest für den Münchner Vorstandschef Oliver Kahn scheint dies kein Hindernis zu sein, den Gladbacher als Ersatz für den schwer verletzten Bayern-Kapitän zu verpflichten. "Muss jeder Torwart 1,90 Meter groß sein? Yann Sommer ist ja mit seinen 1,83 jetzt nicht der Allergrößte. Und das kann man kompensieren als Torhüter mit einer exzellenten Sprungkraft", hatte Kahn zum Saisonstart in einer Sky-Dokumentation gesagt.

Längst gilt Sommer als Wunschlösung der Bayern, die am Mittwoch das Training auf dem Platz aufnahmen. Der Poker hat begonnen. "Yann ist einer von Europas besten Torhütern. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer, und wir haben gar kein Bestreben, ihn irgendwie abzugeben", sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke. Es müsste schon "sehr gute Gründe geben".

Sechs Monate Sommer?

Rund fünf Millionen Euro Ablöse für den 34-Jährigen, der im Juli ablösefrei ist, könnten ein Grund sein. Sommer, der 2014 aus Basel zur Borussia wechselte, hat dem Vernehmen nach seinen Wechselwunsch in Gladbach hinterlegt. Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch erst zum Start in die kommende Saison zurückerwartet wird, ist bis 2024 an den Rekordmeister gebunden. (APA, dpa, sid, red, 4.1.2023)