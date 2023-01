Der Konzern will seine Jahresbilanz Anfang Februar vorlegen. Foto: APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Seattle – Der Stellenabbau beim Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als bislang bekannt. Vorstandschef Andy Jassy kündigte am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18.000 Stellen an.

Im November war von rund 10.000 Jobs die Rede gewesen, allerdings waren damals bereits weitere Streichungen angekündigt worden. Der Stellenabbau ist der größte der Unternehmensgeschichte. Amazon hatte seine Beschäftigtenzahl im Zuge der Corona-Pandemie, als der Onlinehandel sprunghaft anstieg, deutlich aufgestockt.

Im ersten Quartal 2022 waren 1,62 Millionen Menschen für das Unternehmen tätig. Seitdem sank die Mitarbeiterzahl wieder, Ende September betrug sie 1,54 Millionen Beschäftigte weltweit. Nicht mit eingerechnet sind Saisonarbeitskräfte, die bei Amazon etwa während der Weihnachtszeit arbeiten.

Schwaches Wachstum

Im dritten Quartal 2022 ging der Nettogewinn um neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Für das vierte Quartal erwartet Amazon ein für seine Verhältnisse schwaches Wachstum zwischen zwei und acht Prozent im Jahresvergleich und einen operativen Gewinn zwischen 0 und vier Milliarden Dollar gegenüber 3,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Konzern will seine Jahresbilanz am 1. Februar vorlegen.

Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen der gesamten Technologiebranche zu schaffen. Zuletzt hatte eine Reihe von Technologieunternehmen umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt oder vollzogen. Gerade erst hat beispielsweise der Softwarekonzern Salesforce den Abbau von zehn Prozent seiner Stellen angekündigt. (APA, Reuters, 5.1.2023)