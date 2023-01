Puls 24 will die Sache mit Meinungsforscher Christoph Haslmayer klären. Der Prozess sei noch im Gange. Darüber, dass dessen Institut zeitgleich eine zweite Umfrage für eine Partei im Feld gehabt haben dürfte, sei man nicht "in Kenntnis gesetzt worden". Foto: dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Für gewöhnlich geht es um die Gegenwart und auch um die Zukunft, wenn Meinungsforscher in der Medienwelt zu Wort kommen. Bei Christoph Haselmayer ist es nun ausnahmsweise das völlige Gegenteil. Denn das Ö1-"Morgenjournal" vom Donnerstag hat eine Umfrage des Chefs des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) aus dem November ausgegraben, die laut dem Bericht des ORF-Radios in ähnlicher Manier sowohl für den Privatsender Puls 24 als auch für die Freiheitlichen erstellt worden sei. Haselmayer bestreitet die Vorwürfe vehement. Es handle sich nicht um die gleiche Umfrage.

Es geht um eine Umfrage aus dem vergangenen November zur Salzburger Landtagswahl. Diese hat Haselmayer laut Ö1 auf Puls 24 präsentiert. Dort trete er regelmäßig unter dem Titel "Zahlen, bitte!" auf. Wer die Umfrage in Auftrag gegeben habe, sei dort nicht ersichtlich geworden. Haselmayer habe das allerdings auf krone.tv kundgetan: "Wir haben es im Auftrag von 'Herr Haselmayer, Zahlen bitte!' gemacht (...), das müssen wir im Sinne der Transparenz sagen." Für die Umfrage seien 800 Salzburgerinnen und Salzburger zwischen 7. und 21. November online befragt worden. Davon sollen sich 616 deklariert haben. Die Schwankungsbreite sei bei 3,9 Prozentpunkten gelegen.

Puls 24: "Keine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben"

Im gleichen Zeitraum und mit einer identen Stichprobe an Befragten, Deklarierten und daher derselben Schwankungsbreite hat Haselmayer laut Ö1 auch eine Umfrage für die Salzburger FPÖ gemacht. Auch die Ergebnisse der beiden Umfragen sind laut dem Bericht deckungsgleich – bis auf zwei Abweichungen: Die ÖVP liege in der veröffentlichten Hochschätzung auf Puls 24 bei 31 und nicht bei 32 Prozent und die Impfskeptikerpartei MFG bei zwei und nicht drei Prozent. Bei der Direktwahlfrage seien die Ergebnisse deckungsgleich.

Laut Ö1 hat Puls 24 nun Belege von Haselmayer eingefordert, dass es sich nicht um dieselbe Umfrage handelt. Die Klärung sei noch im Gange. Und der Sender widerspricht Haselmayer: "Puls 24 hat keine Salzburg-Meinungsumfrage in Auftrag gegeben. Die Umfrage wurde vom Institut IFDD auf unserem Sender als eigene Umfrage präsentiert und so auch ausgewiesen. Wir sind aber sehr überrascht, dass das Institut offenbar auch eine zweite Umfrage für eine Partei im Feld hatte, über die wir im Sinne der Transparenz nicht in Kenntnis gesetzt worden sind." (jan, 5.1.2023)