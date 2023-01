Ungewöhnlich: Ein Display zwischen den Frontscheinwerfern mit Informationen für Menschen vor dem Auto. Foto: APA/AFP/Fallon

Der Elektronikriese Sony wird sein gemeinsam mit Honda entwickeltes Auto unter dem neuen Markennamen Afeela verkaufen. Die Gemeinschaftsfirma präsentierte auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen Prototyp des Fahrzeugs, das 2026 zunächst in Nordamerika auf den Markt kommen soll.

Sony wolle bei Afeela unter anderem seine Stärken bei künstlicher Intelligenz, Unterhaltung und Kamerasensoren ausspielen, sagte der Chef von Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno. Sony hat in Las Vegas in den vergangenen Jahren bereits zwei Elektroauto-Prototypen unter der Bezeichnung Vision-S gezeigt. Das neue Fahrzeug lehnt sich an das vorherige Design an, erinnert etwa in der Heckpartie aber etwas mehr als bisher an einen Porsche.

Foto: APA/AFP/Fallon

Der Wagen soll 45 Kameras und andere Sensoren bekommen, unter anderem für automatisierte Fahrfunktionen. Nicht nur die Nutzung des 3D-Tools "Unreal Engine" ist ein ungewöhnliches Detail des Fahrzeugs: Ein Display zwischen den Frontscheinwerfern soll Informationen für Menschen vor dem Auto anzeigen können.

Zusammenarbeit mit Qualcomm

"Um intelligente Mobilität zu realisieren, sind kontinuierliche Softwareupdates und Hochleistungscomputing erforderlich", sagte Mizuno auf der Messe. "Zu diesem Zweck werden wir eng mit Qualcomm zusammenarbeiten."

Foto: APA/AFP/Fallon

Qualcomm hat vor kurzem einen neuen Prozessor veröffentlicht, den Snapdragon Ride Flex SoC, der sowohl Fahrassistenz als auch Cockpit- und Unterhaltungsfunktionen übernehmen soll. Früher wurden diese Funktionen auf verschiedenen Chips gehandhabt, ihre Zusammenführung soll helfen, die Produktionskosten zu senken. (APA, red, 5.1.2023)